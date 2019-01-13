Премия "Страуса": "Народная программа" Зеленского, казус Клауса-Земана, шариковщина Охлобыстина

"Народная программа" Зеленского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский продолжает удивлять украинский электорат. С официальным стартом президентской гонки, как поклонники, так и противники шоумена ожидали услышать от лидера "Квартала 95" его уникальный рецепт "спасения" Украины, понять, что же талантливый юморист, а теперь еще и перспективный политик, думает о главных проблемах внутренней и внешней политики страны.

И вот дождались... Зеленский предложил написать его предвыборную программу... народу.

"Мы напишем мою программу вместе с тобой, мы напишем вместе с людьми, всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим пути решения в жизнь", – заявил, обращаясь к избирателям, кандидат в президенты.

Владимир Зеленский Кадр из фильма "Слуга народу"

Конгениально, - наверняка бы заявил, если бы дожил до наших дней, великий комбинатор Остап Бендер. Вот и попробуй теперь покритиковать то, чего нет. К тому же, каждый из избирателей может считать, что они с Зеленским теперь точно "спасут Украину".

А если почитать, что уже написали в "народной программе" фаны Зеленского, становится понятно, что после того, как "слуга народа" начнет ее выполнять — украинцам разом начнут завидовать как напыщенные швейцарцы, так и жирующие шейхи ОАЭ и даже богатые скандинавы со своим шведско-норвежском социализмом будут массово добиваться украинского гражданства.

Судите сами. Вот самые яркие предложения:

"Поднять пенсии до такого уровня, чтобы пенсионеры могли есть все, что им разрешает врач и путешествовать по всему миру!" "За использование газа и электричества должны доплачивать", "Доллары будут безвозмездно раздаваться всем". "Отменить все налоги и сборы", "Всем одиноким бабам выдать по мужику. Особо одиноким по два", "Гривню приравнять к доллару и евро по курсу 1:1".

Правда, невольно возникает некоторое опасение, что, став президентом, Владимир Зеленский заявит, что сразу он не сможет выполнить такую обширную и амбициозную программу, а начнет ее выполнение пока пошагово.

Ну, например, вернет "Приватбанк" и "Укрнафту" рядовому украинцу Игорю Валерьевичу из Женевы. Говорите, народ этого не просил, а зря — у Зеленского в "народной программе" все это уже записано.

Когда-то давно, в XVII веке, гетман Иван Мазепа очень ясно объяснил, чем глава государства должен отличаться от народа и почему народ должен идти за лидером, а не лидер за народом:

Гей, братове, пора знати, Що не всім нам панувати Не всім дано усе знати І річами керувати. На корабель поглядімо, Много людей полічімо. Однак стерник сам керує, Весь корабель управує.

Бджілка бідна матку має І оної послухає. Жалься, Боже, України, Що не в купі має сини…

Однако навряд ли в веселой компании Зеленского, рифмующего "термос" с "Томосом", понимают, что за невыполнение "народной программы", в случае победы, с них спросят уже со всей суровостью того же "народного права".

Казус Клауса-Земана

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус, занимавший этот пост с 2003 по 2013 годы, заявил в интервью о провокациях "Украины против России". Да и нынешний президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял, что аннексированный Крым по "праву принадлежит России".

Столь откровенно пророссийской позиции не проявляют даже такие союзники Москвы, как президенты Беларуси и Казахстана.

В позиции чешских лидеров явно скрыта какая-то фрейдисткая то ли ненависть, то ли скрытая зависть к Украине.

Возможно, это связано с историческими травмами седовласых чешских лидеров. В 1938 году Гитлер с Муссолини, Чемберленом и Даладье на печально известном мюнхенском сговоре решили судьбу Чехословакии. Чешскую делегацию даже не пустили на переговоры, а уже постфактум сообщили, принятое под давлением фюрера, решение о расчленении независимого государства.

Вацлав Клаус и Владимир Путин ТАСС

Чехи без боя сдали свою страну. Хотя могли вполне успешно сопротивляться агрессору. По воспоминаниям генералов вермахта, Гитлер отчаянно боялся того, что Чехословакия все же будет сражаться.

Довоенная Чехословакия была одной из наиболее развитых в военно-промышленном плане стран Европы. К 29 сентября 1938 год в распоряжении Вооружённых силы Чехословакии было 5700 орудий и миномётов, 1514 самолётов, 348 танков, 70 танкеток и 75 бронемашин, и насчитывали почти два миллиона человек. На границе было построено восемь крепостей, 725 тяжёлых дотов и 8774 лёгких дзота. А немецкий вермахт образца 1938 году был ненамного лучше чешской армии, как качественно, так и количественно.

А учитывая, что обороняться при хорошо выстроенной обороне можно гораздо меньшими силами, соотношение сил у чехов было намного лучше, чем современное соотношение потенциалов России и Украины.

Неизвестно еще, чем закончилась бы эта история для всей Европы в 1938 году, если бы руководство Чехословакии имело бы хотя каплю украинского мужества сопротивляться агрессору. Но после аннексии Судетской области, Чехословакия лишилась большей части оборонительных укреплений — и артиллерийские крепости, и практически все доты и дзоты оказались на территории Рейха.

В какой-то степени история повторилась в 1968 году, когда советская армия вновь оккупировала Чехословакию без единого выстрела.

Пожилым чешским лидерам, которые привыкли всю жизнь пресмыкаться перед более сильными мира, сегодня, безусловно, невыносимо больно смотреть на Украину, которая демонстрируют пример успешного сопротивления намного превосходящим ВСУ силам агрессора.

Клаус и Неман, как большие стратеги страусиной тактики сопротивления, заслуженно становятся лауреатами премии "Страуса".

Шариковщина Охлобыстина

Всего несколько лет назад сериал "Интерны", казалось, надолго вынес Ивана Охлобыстина в число кумиров самых широких слоев украинского населения.

Обаятельный актер и сценарист, казался добрым мастером иронии. Однако, как выяснилось, испытание украинском вопросом способны выдержать только считанные деятели российской "культуры". Вот и потомок чекиста Охлобыстин со времен Майдана успел наговорить уже не на одну статью, аналогичного Нюрнбергскому, процесса против путинской России. Не применул поп-расстрига откликнуться и на получение Украиной Томоса об автокефалии.

Иван Охлобыстин НТВ

Священник РПЦ Охлобыстин стремительно мутировал в классического Шарикова. "Какая вера? Какой томос? Душить предателей… Мы отберем у них все, мы заставим их верить в то, что нам удобно. Им не привыкать. Мы всегда так делали. Жалко, что у них короткая память", — написал Охлобыстин.

Хочется успокоить Ивана, напрасно Охлобыстин переживает за нашу память. Придет время, и каждый из российских "шариковых" получит свою заслуженную конуру. А пока ограничимся премией "Страуса", в качестве узелка на "добрую память".

Ваш "страусовед", Роман Лазоренко

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