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Поедает взглядом: странная реакция Путина на Макрона озадачила сеть. Фотофакт

1.7тЧитать новость на украинском

Сеть удивили фото, на которых запечатлены президенты России и Франции – Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

На снимках запечатлена странная реакция Путина на Макрона. Глава РФ не отводил глаз от лидера Франции.

"Слева от нацлидера красивая женщина, но он поедает взглядом Макрона... И не один раз", - подметил блогер Сергей Запорожский.

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Обратил внимание на странное выражение лица Путина и украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Интересный парень. И жена у него моего возраста. Может, что и получится", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина заклеймили позором из-за хамства на церемонии награждения ЧМ-2018

Персоны
Владимир ПутинЭммануэль Макрон
Место
Россия
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