Поедает взглядом: странная реакция Путина на Макрона озадачила сеть. Фотофакт

Сеть удивили фото, на которых запечатлены президенты России и Франции – Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

На снимках запечатлена странная реакция Путина на Макрона. Глава РФ не отводил глаз от лидера Франции.

"Слева от нацлидера красивая женщина, но он поедает взглядом Макрона... И не один раз", - подметил блогер Сергей Запорожский.

Обратил внимание на странное выражение лица Путина и украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Интересный парень. И жена у него моего возраста. Может, что и получится", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина заклеймили позором из-за хамства на церемонии награждения ЧМ-2018