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Перед Тимошенко публічно роздягнувся чоловік: з'явилися фото

2.1тЧитати новину російською

У п'ятницю, 15 червня, а час виступу лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко невідомий чоловік вийшов на сцену і вручив букет політику після чого роздягнувся до пояса.

Це сталося під час її виступу на форумі "Новий курс України", написав у своєму Twitter журналіст Роман Кравець.

"На сцену вийшов якийсь хлопець, вручив букет Тимошенко. Потім зняв футболку і... просто пішов. На тілі був напис: "Новий курс". Дивно, але його ніхто не намагався затримати", - зазначив журналіст, розмістивши відповідні фото.

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Нагадаємо, раніше Тимошенко передбачили перемогу на виборах президента України.

Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Об'єкт
ВО Батьківщина
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