"Лучшее, что я видел": сеть рассмешила любовная история с "треугольником"

Сеть насмешил видеорассказ о громких выяснениях отношений между парой влюбленных, которые ругались на улице на глазах у множества свидетелей.

Ролик, смонтированный с Instagram Stories, разместил на своей странице в Twitter блогер с ником Петриченко. "Это лучшая история о любви", - подписал пост он.

Из окна жилого дома очевидец заснял женщину, которая после измены пыталась выпросить прощения и вернуть свою вторую половинку, для чего даже стала перед ним на колени.

Это лучшая история о любви pic.twitter.com/uP6XHMQWsx — Петриченко (@Ptrchnk) 21 июля 2018 г.

"О, это любофффъ", "Скажите, что у них все хорошо, ну пожалуйста", "За бутылочку пивчанского он ее простит", "Это лучшее, что я видел", "Шедевр", "Если Instagram "запилит" горизонтальные истории - всё... Кинематограф умрёт окончательно", - делятся впечатлениями пользователи сети, посмотревшие видео.

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