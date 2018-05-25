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"Камуфляж не налазить?" Нардепа підловили на кардинальній зміні іміджу

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Скандального народного депутата від "Самопомочі" Семена Семенченко підловили на кардинальній зміні іміджу.

На виступ нардепа в "новому образі" в ефірі телеканалу ZIK звернув увагу політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Зміна іміджу або камуфляж не налазить? Очевидно, що почав підготовку до виборів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

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Відзначимо, що сам Семенченко також опублікував кадри з ефіру на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп зазначив, що одягнув піджак спеціального для народного депутата від фракції БПП Олега Барни, з яким у нього була дискусія в ефірі.

У коментарях користувачі відзначили, що піджак Семенченко "дуже личить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді назвали умову зняття недоторканності з Семенченко.

Особа
Семен Семенченко
Місце
Україна
Об'єкт
депутат
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Матрос Николай
Матрос Николай
Яке йшло такого і здібало, що один придурок , що другий
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