"Камуфляж не налазить?" Нардепа підловили на кардинальній зміні іміджу

Скандального народного депутата від "Самопомочі" Семена Семенченко підловили на кардинальній зміні іміджу.
На виступ нардепа в "новому образі" в ефірі телеканалу ZIK звернув увагу політтехнолог Олексій Голобуцький.
"Зміна іміджу або камуфляж не налазить? Очевидно, що почав підготовку до виборів", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Відзначимо, що сам Семенченко також опублікував кадри з ефіру на своїй сторінці в Facebook.
Нардеп зазначив, що одягнув піджак спеціального для народного депутата від фракції БПП Олега Барни, з яким у нього була дискусія в ефірі.
У коментарях користувачі відзначили, що піджак Семенченко "дуже личить".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді назвали умову зняття недоторканності з Семенченко.