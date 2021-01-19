Роскошный дворец Путина вызвал волну мемов о "шесте для Кабаевой" и комнате с грязью
Расследование оппозиционера Алексея Навального о роскошном дворце президента России Владимира Путина в Геленджике вызвало ажиотаж в сети.
Кадры, опубликованные арестованным российским политиком, стали материалами для множества мемов, а впечатляющая дороговизна особняка Путина – поводом для едких шуток. В частности, волна постов о дворце главы РФ появилась в социальной сети Twitter.
Напомним, шикарный дом площадью 17 691 кв. м расположен на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Навальный назвал его "целым городом, а скорее королевством".
По площади территория сравнима с 39 княжествами Монако, а его стоимость Фонд борьбы с коррупцией оценил в 100 миллиардов рублей.
Особое внимание пользователей привлекла комната-"склад грязи" в 18 кв. м, а также кальянная со сценой и шестом. В Twitter появилась серия коллажей, на одном из которых на сцену возле шеста "поставили" гимнастку Алину Кабаеву, которой приписывают роман с Путиным.
Более детально о дворце Путина можно почитать тут.
Предлагаем посмотреть самые яркие Twitter-посты о роскошном особняке главы РФ:
Напомним, в сети сравнили фотографии купания Путина на Крещение в 2018-м и в 2021 году. На новом снимке видно, что глава РФ набрал вес.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 января Навальный вернулся из Германии в Россию спустя более четырех месяцев отсутствия. За границей он лечился после отравления "Новичком".
В аэропорту "Шереметьево" его задержали, а уже 18 января суд подмосковных Химок арестовал его на 30 суток.
Украинские и западные политики, а также правозащитники отреагировали на задержание Навального.
В ПАСЕ проголосовали за проведение срочных дебатов по делу об отравлении оппозиционера.