"Добкін-молодший відпочиває": Зеленського розгромили за "дивну" поведінку: відео

Президента України Володимира Зеленського звинуватили в дивій поведінці на нараді в Закарпатській митниці.

Відповідні відеофрагменти активно поширюють в мережі хейтери глави держави. Так, багато користувачів мережі стали стверджувати, що Зеленський нібито вжив наркотики.

На кадрах видно, як президент на тлі інших спікерів нервово совається на стільці, кілька разів захотів випити води, а також особливу увагу привертає його втомлене обличчя. Виходячи з цього в мережі і поставили Зеленському відповідний "діагноз", проігнорувавши версії втоми або нездужання.

"Ось це його штирить", "Добкін-молодший відпочиває", "Або з бодуна, або після кайфу", "під кайфом 100%", "реально торчок, тут тільки сліпий не побачить", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході наради Зеленський влаштував жорстку розмову з начальниками митниць декількох областей. Президент звинуватив їх у тому, що вони не можуть зупинити контрабанду, пригрозивши звільненням.

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