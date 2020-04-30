Депутат в России засветился в клипе о COVID-19 с флагом Украины. Видео
Российский муниципальный депутат Краснодарского края Илья Шакалов снялся в клипе о борьбе с коронавирусом, в котором заметили флаг в цветах главного государственного символа Украины.
Поверх желто-голубого полотна была также нарисована эмблема, однако когда участники ролика размахивали им, то в кадре это выглядело как государственный флаг Украины. На этот нюанс обратил внимание блогер Фашик Донецкий и опубликовал соответствующее видео на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Да здравствует Кубанская Народная Республика? На видео присутствует Шакалов Илья Игоревич, он же муниципальный депутат, он же генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, советник юстиции РФ 2 класса, он же кандидат социологических наук и доцент ВАК", – отметил он.
"Вроде бы сделан ролик против вируса. Но прикол в том, что в ролике машут украинским флагом. Да, там чей-то герб, но цвета в клипе вы сами видите. Это сепаратизм или еще нет, как думаете?" – с сарказмом добавил блогер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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