Российский муниципальный депутат Краснодарского края Илья Шакалов снялся в клипе о борьбе с коронавирусом, в котором заметили флаг в цветах главного государственного символа Украины.

Поверх желто-голубого полотна была также нарисована эмблема, однако когда участники ролика размахивали им, то в кадре это выглядело как государственный флаг Украины. На этот нюанс обратил внимание блогер Фашик Донецкий и опубликовал соответствующее видео на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В России депутат появился в клипе с флагом Украины Скриншот видео

"Да здравствует Кубанская Народная Республика? На видео присутствует Шакалов Илья Игоревич, он же муниципальный депутат, он же генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, советник юстиции РФ 2 класса, он же кандидат социологических наук и доцент ВАК", – отметил он.

"Вроде бы сделан ролик против вируса. Но прикол в том, что в ролике машут украинским флагом. Да, там чей-то герб, но цвета в клипе вы сами видите. Это сепаратизм или еще нет, как думаете?" – с сарказмом добавил блогер.

В России депутат появился в клипе с флагом Украины Скриншот видео

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