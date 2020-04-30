Депутат в Росії засвітився в кліпі про COVID-19 з прапором України. Відео
Російський муніципальний депутат Краснодарського краю Ілля Шакалов знявся в кліпі про боротьбу з коронавірусом, в якому помітили прапор в кольорах головного державного символу України.
Поверх жовто-блакитного полотна була також намальована емблема, проте коли учасники ролика розмахували ним, то в кадрі це виглядало як державний прапор України. На цей нюанс звернув увагу блогер Фашик Донецький і опублікував відповідне відео на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Хай живе Кубанська Народна Республіка? На відео присутній Шакалов Ілля Ігорович, він же муніципальний депутат, він же генеральний директор Фонду розвитку Краснодарського краю, радник юстиції РФ 2 класу, він же кандидат соціологічних наук і доцент ВАК", – зазначив він.
"Начебто зроблений ролик проти вірусу. Але прикол в тому, що в ролику махають українським прапором. Так, там чийсь герб, але кольори в кліпі ви самі бачите. Це сепаратизм чи ще ні, як думаєте?" – із сарказмом додав блогер.
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