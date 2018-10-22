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''Богомерзкий б*ндеровец'': росСМИ обвинили ''керченского стрелка'' в связях с Украиной

7.7тЧитать материал на украинском

Российские СМИ назвали керченского стрелка Владислава Рослякова националистом и патриотом Украины, который выступал против власти РФ и идей "русского мира".

Как передает в Twitter блогер Vitauskas, одно из пропагандистских изданий опубликовало новость с заголовком "Росляков поддерживал Украину, оскорблял Новороссию".

СМИ ссылается на неизвестные источники в соцсетях, уверяя, что у Рослякова "были проблемы националистического толка".

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"Вот всё и стало на свои места. "Керченский стрелок" Росляков оказался не простым патриотом "родной гавани", которого к теракту подготовила Росгвардия оккупантов, а богомерзким бандеровцем, за печеньки Госдепа оскорблявшим "русский мир" и "новороссию", - посмеялся блогер.

''Богомерзкий б*ндеровец'': росСМИ обвинили ''керченского стрелка'' в связях с Украиной
''Богомерзкий б*ндеровец'': росСМИ обвинили ''керченского стрелка'' в связях с Украиной
''Богомерзкий б*ндеровец'': росСМИ обвинили ''керченского стрелка'' в связях с Украиной
''Богомерзкий б*ндеровец'': росСМИ обвинили ''керченского стрелка'' в связях с Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне очевидцы сделали резонансное заявление о теракте в Керчи, заявив, что Росляков мог быть не единственным стрелком, поскольку они видели еще нескольких вооруженных людей.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Россия
Объект
керченский стрелок
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! Раскрою вам секретную тайну. Только вы никому не говорите. Он был племянником Кровавого Сени и личным телохранителем Яроша.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Отгораживаться от длбйбов надо, кацапы - это диагноз, причём неизлечимый
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