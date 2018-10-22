''Богомерзкий б*ндеровец'': росСМИ обвинили ''керченского стрелка'' в связях с Украиной

Российские СМИ назвали керченского стрелка Владислава Рослякова националистом и патриотом Украины, который выступал против власти РФ и идей "русского мира".

Как передает в Twitter блогер Vitauskas, одно из пропагандистских изданий опубликовало новость с заголовком "Росляков поддерживал Украину, оскорблял Новороссию".

СМИ ссылается на неизвестные источники в соцсетях, уверяя, что у Рослякова "были проблемы националистического толка".

Новости В Керчи возле колледжа произошло новое ЧП

"Вот всё и стало на свои места. "Керченский стрелок" Росляков оказался не простым патриотом "родной гавани", которого к теракту подготовила Росгвардия оккупантов, а богомерзким бандеровцем, за печеньки Госдепа оскорблявшим "русский мир" и "новороссию", - посмеялся блогер.

Ну вот всё и стало на свои места. "Керченский стрелок" Росляков оказался не простым патриотом "родной гавани", которого к теракту подготовила Росгвардия оккупантов, а богомерзким бандеровцем, за печеньки Госдепа оскорблявшим "русский мир" и "новороссию" 😂#РоссияСтранаFake pic.twitter.com/MHXfXLe6xx — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 22 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне очевидцы сделали резонансное заявление о теракте в Керчи, заявив, что Росляков мог быть не единственным стрелком, поскольку они видели еще нескольких вооруженных людей.