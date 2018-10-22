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''Богомерзенний б*ндерівець'': РосЗМІ звинуватили ''керченського стрілка'' в зв'язках з Україною

16тЧитати матеріал російською

Російські ЗМІ назвали керченського стрілка Владислава Рослякова націоналістом і патріотом України, який виступав проти влади РФ і ідей "русского мира".

Як передає в Twitter блогер Vitauskas, одне з пропагандистських видань опублікувало новину із заголовком "Росляков підтримував Україну, ображав Новоросію".

ЗМІ посилається на невідомі джерела в соцмережах, запевняючи, що у Рослякова "були проблеми націоналістичного спрямування".

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"Ось все і стало на свої місця. "Керченський стрілок" Росляков виявився не простим патріотом "рідної гавані", якого до теракту підготувала Росгвардія окупантів, а богомерзенним бандерівцем, який за печеньки Держдепу ображав "русский мир" і "новоросію", - посміявся блогер.

''Богомерзенний б*ндерівець'': РосЗМІ звинуватили ''керченського стрілка'' в зв'язках з Україною
''Богомерзенний б*ндерівець'': РосЗМІ звинуватили ''керченського стрілка'' в зв'язках з Україною
''Богомерзенний б*ндерівець'': РосЗМІ звинуватили ''керченського стрілка'' в зв'язках з Україною
''Богомерзенний б*ндерівець'': РосЗМІ звинуватили ''керченського стрілка'' в зв'язках з Україною

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні очевидці зробили резонансну заяву про теракт в Керчі, заявивши, що Росляков міг бути не єдиним стрільцем, оскільки вони бачили ще кількох озброєних людей.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
Росія
Об'єкт
керченської стрілок
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! Раскрою вам секретную тайну. Только вы никому не говорите. Он был племянником Кровавого Сени и личным телохранителем Яроша.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Отгораживаться от длбйбов надо, кацапы - это диагноз, причём неизлечимый
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