Зверское убийство семьи в Виннице: суд вынес решение

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в массовом убийстве в Виннице, которое произошло накануне Нового 2019 года.

Как сообщает местное издание Vin Bazar, 30-летнего Анатолия Малеца заключили под стражу до 28 февраля.

В ходе заседания подсудимый объявил о плохом самочувствии, из-за чего ему вызывали медиков. Однако врачи не обнаружили причин останавливать рассмотрение дела. Адвокаты ходатайствовали о закрытом рассмотрении, но судья разрешил журналистам остаться.

"Судя Юрий Колбаса согласовал заключение под стражу подозреваемого. Малец проведет в СИЗО до 28 февраля", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря в Виннице убили двух женщин и двух детей. Трое из них погибли сразу. Трехлетнюю девочку с тяжелыми травмами головы госпитализировали. Позже стало известно, что врачам не удалось спасти ребенка.

Полиция задержала мужчину, который сообщил о погибших родственниках. Позже следователи выяснили, что подозреваемый имел другую семью на стороне.