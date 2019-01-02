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Зверское убийство семьи в Виннице: суд вынес решение

10.5тЧитать материал на украинском

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в массовом убийстве в Виннице, которое произошло накануне Нового 2019 года.

Как сообщает местное издание Vin Bazar, 30-летнего Анатолия Малеца заключили под стражу до 28 февраля.

В ходе заседания подсудимый объявил о плохом самочувствии, из-за чего ему вызывали медиков. Однако врачи не обнаружили причин останавливать рассмотрение дела. Адвокаты ходатайствовали о закрытом рассмотрении, но судья разрешил журналистам остаться.

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"Судя Юрий Колбаса согласовал заключение под стражу подозреваемого. Малец проведет в СИЗО до 28 февраля", – сказано в сообщении.

Зверское убийство семьи в Виннице: суд вынес решение
Зверское убийство семьи в Виннице: суд вынес решение
Зверское убийство семьи в Виннице: суд вынес решение
Зверское убийство семьи в Виннице: суд вынес решение

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря в Виннице убили двух женщин и двух детей. Трое из них погибли сразу. Трехлетнюю девочку с тяжелыми травмами головы госпитализировали. Позже стало известно, что врачам не удалось спасти ребенка.

Полиция задержала мужчину, который сообщил о погибших родственниках. Позже следователи выяснили, что подозреваемый имел другую семью на стороне.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаВинница
Теги
убийствосуд
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Livesey David
Livesey David
Наверняка ещё и херой АТО.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Таких извергов надо расстреливать на месте!
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