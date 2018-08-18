Жуткое ДТП с украинцами в Польше: названа предварительная причина

Автобус с украинскими туристами, который разбился в Подкарпатском воеводстве Польши, превышал скорость минимум в два раза.

Об этом рассказала прокурор Марта Петковски по предварительному заключению эксперта, передает RMF 24. Отмечается, что транспорт двигался со скоростью 70-80 км в час, в то время, как на этом участке предельная скорость - 30.

По данным издания, водитель попытался маневрировать, но у него не было шансов. После допроса прокурор собирается ходатайствовать о его аресте на три месяца. Такое превышение скорости предусматривает наказание в виде заключения сроком от года до 10 лет.

Кроме того, у водителя была замена, которой он не воспользовался. При этом мужчина был трезвым.

Новости В ДТП в Хортицком районе Запорожья пострадали 5 человек

По словам директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, в больнице находятся 42 украинца.

Leszczawa Dolna: Przygotowania do usunięcia z drogi wraku autokaru pic.twitter.com/9Ln6DpCOKS — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 18 серпня 2018 р.

"В больницы доставили еще нескольких лиц, которые имеют незначительные телесные повреждения. Всего на данный момент в медицинских учреждениях Польши находится 42 гражданина Украины, которые пострадали вследствие ДТП", - отметил он, передает УНИАН.

Речь идет о пострадавших, которые получили легкие ушибы и синяки. Одного украинца должны выписать до конца дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, жуткая авария с автобусом в Польше случилась в ночь на 17 августа, в результате чего погибли три человека. Транспорт с 54 пассажирами в салоне упал со склона. Среди пострадавших оказались 10 детей.