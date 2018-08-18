МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Жуткое ДТП с украинцами в Польше: названа предварительная причина

3.7тЧитать новость на украинском

Автобус с украинскими туристами, который разбился в Подкарпатском воеводстве Польши, превышал скорость минимум в два раза.

Об этом рассказала прокурор Марта Петковски по предварительному заключению эксперта, передает RMF 24. Отмечается, что транспорт двигался со скоростью 70-80 км в час, в то время, как на этом участке предельная скорость - 30.

По данным издания, водитель попытался маневрировать, но у него не было шансов. После допроса прокурор собирается ходатайствовать о его аресте на три месяца. Такое превышение скорости предусматривает наказание в виде заключения сроком от года до 10 лет.

Кроме того, у водителя была замена, которой он не воспользовался. При этом мужчина был трезвым.

Новости
В ДТП в Хортицком районе Запорожья пострадали 5 человек

По словам директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, в больнице находятся 42 украинца.

"В больницы доставили еще нескольких лиц, которые имеют незначительные телесные повреждения. Всего на данный момент в медицинских учреждениях Польши находится 42 гражданина Украины, которые пострадали вследствие ДТП", - отметил он, передает УНИАН.

Речь идет о пострадавших, которые получили легкие ушибы и синяки. Одного украинца должны выписать до конца дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, жуткая авария с автобусом в Польше случилась в ночь на 17 августа, в результате чего погибли три человека. Транспорт с 54 пассажирами в салоне упал со склона. Среди пострадавших оказались 10 детей.

Место
Польша
Объекты
ДТПрасследование
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
13
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Урожай портится у польских панов. Нужно было быстрее рабочую силу подвезти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кузнецова Тамара
Кузнецова Тамара
Добрый вечер. При дaвлeниe вышe 140/90 - cрочно чиcтите сосyды! Лучший способ прочистить соcуды без врaчей http://xoroshui.maminforum.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги