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Жуткое ДТП с маршруткой под Харьковом: подробности с места трагедии

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Причиной смертельной аварии с маршруткой и легковым авто под Харьковом 14 января, в которой погибли 4 и пострадали 9 человек, может быть скользкая дорога.

Как сказано в сюжете ТСН, столкновение произошло около 8:00 часов утра. Удар был такой силы, что одна из пассажирок Hyndai вылетела из окна машины прямо под колеса маршрутки.

По предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением на скользкой дороге, его вынесло на встречную полосу, где он на скорости столкнулся с микроавтобусом.

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Жуткое ДТП с маршруткой под Харьковом: подробности с места трагедии

Скрин видео ТСН

В филиале автодора настаивают, что на участке, где произошла авария, гололеда не было: "Мы работаем там постоянно, у нас круглосуточное дежурство, и посыпано, и обработано".

На месте ДТП погибли четыре человека — два пассажира легковушки, ее водитель, а также пассажирка микроавтобуса, сидевшая рядом с водителем. Все пострадавшие являются пассажирами маршрутки, у них многочисленные переломы и внутренние травмы.

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Жуткое ДТП с маршруткой под Харьковом: подробности с места трагедии

Скрин видео ТСН

"Угроза жизни существовала, и она остается, но сейчас состояние стабильное. Это сочетанные травмы, переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы брюшной полости, грудной клетки", — рассказал главный врач районной больницы города Чугуев Вячеслав Грушка.

Известно, что в тяжелом состоянии находятся двое людей, один из них — это водитель автобуса, который пребывает без сознания.

Одну из женщин пришлось вызволять спасателям. "Женщину зажало между сиденьем водителя и пассажирским. С помощью гидроинструмента разжали сиденья", — рассказал начальник чугуевского караула ГСЧС Сергей Водолажский.

В полиции по факту аварии открыли уголовное производство.

Имена некоторых погибших и травмированных до сих пор устанавливают.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре под Киевом на трассе около пгт Залесье произошло смертельное ДТП при участии легкового авто и грузовика. В результате столкновения погибло трое людей, еще двое травмированы.

В полиции пояснили, что водитель легкового Opel с четырьмя пассажирами в салоне не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в грузовик, водитель которого остановился для помощи другому автомобилисту.

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Место
УкраинаХарьков
Теги
ДТПсмертьфотографиивидео
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Казаринов Александр
Казаринов Александр
Трассы и дороги чистят с большими перебоями, ибо сам был в такой ситуации, и не было машин встречных и сзади, при этом скорость автомобиля составляет не более 60 км/ч на "скоростной" трассе, развернуло на 180, и в сугроб (если шо, резина зимняя, шипованная)
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