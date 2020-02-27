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27 февраля • обновлено в 06:27
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Житель Крыма развеял миф оккупантов о процветании

4.2т
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Во временно оккупированном Крыму люди страдают в повседневной жизни из-за ограничений, спровоцированных санкциями, а также почти не имеют шансов найти стабильную работу.

Об этом рассказал житель захваченного Россией полуострова. Роликом с его откровениями поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Минусы жить в Крыму – невозможно заказать с Ali Express ничего вообще, абсолютно. Санкции, постоянные санкции в Крыму! Из-за этого я не могу зайти на некоторые интернет-ресурсы. Постоянно блокируют, приходится пользоваться VPN", – жалуется парень.

Оккупированный Крым

Оккупированный Крым

Кроме того, он развеял миф российской пропаганды о процветающем Крыме и стремительном развитии туристической отрасли.

"Кто-то думает, что он приедет в Крым, у него начнется новая жизнь? Вот! (Показал нецензурный жест. – Ред). На самом деле здесь работы вообще нет, кроме сезонной. В Крыму очень плохо развит туризм. В той же самой Турции или Египте дела обстоят гораздо лучше. Но цены в Крыму выше, чем там", – рассказал крымчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин добровольно откажется от временно оккупированного Крыма, если мир хотя бы на год откажется покупать российские нефть и газ.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Комментарии
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Обоз, вам самим не зае б л о подобную х у й н ю тут писать?
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Работы нет, Ali Express нет,но в Турцию,Египет езжу постоянно!!!!!)))))))) А еще езжу на заработки и попрыгать в Нью-Санжарию !!!!))))))))) Ну и в бывших сограждан каменюками покидать !!!!!!)))))))
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Громозека Иван
Громозека Иван
Предлагаю этому долбо*бу посетить отель Мрия (плять, у москалей названия какие-то украинские, издеваются наверное),думаю в Турции он в таких не отдыхал.
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