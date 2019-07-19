Жестокая расправа над экс-мэром из Молдовы под Одессой: задержан вероятный заказчик

В Одессе полиция задержала организатора разбойного нападения и убийства экс-мэра Тирасполя Андрея Безбабченко.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Сейчас организатор разбойного нападения и умышленного убийства арестован. Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления", – говорится в сообщении.

В НПУ напомнили, что в мае 2019 года в полицию обратилась жена погибшего с заявлением об исчезновении своего мужа и его автомобиля. Позже тело Безбабченко со следами насильственной смерти нашли на территории нежилой постройки в Лиманском районе.

Подозреваемым в убийстве оказался 56-летний уроженец соседнего государства. Злоумышленник решил завладеть имуществом бывшего мэра.

"Для реализации задуманного он подобрал трех сообщников. По заранее разработанному плану злоумышленники проникли в дом и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где убили", – сообщили в полиции.

Андрей Безбабченко NewsMaker

Правоохранители квалифицировали происшествие по ч. 4 ст. 187 УК (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), п 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция объявила о подозрении мужчине из Киева, который угрожал 30-летнему кандидату в народные депутаты убийством.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!