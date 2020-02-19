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19 февраля • обновлено в 12:24
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"Завтра о нас не вспомнят!" В "ЛНР" взбунтовались из-за наступления близ Золотого

5.2т
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Террористы "ЛНР" жестко спалились в сети, устроив бунт из-за того, что оккупационные власти фейковой республики соврали о наступлении близ Золотого.

"Как это так получается, что сначала всем озвучили "план наступления на "укров", а потом на официальном брифинге Народной милиции "ЛНР" Яша Осадчий завляет, что нет никакого наступления?Сегодня мы в бой, а завтра про нас и не вспомнят!.." – сказано на странице одной из так называемых бригад наемников "ЛНР" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

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Бой близ Золотого

Бой близ Золотого

Скриншот с видео

Этот "прокол" заметили украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр".

"Ожидаемо, что свою попытку прорыва пророссийские войска пытались представить как нападение с украинской стороны.Такое искажение фактов возмутило самих участников атаки. Сначала озвучили "план наступления на укропов", а затем бросили! Ни почестей, ни славы", – говорится в сообщении бригады в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в разгар полемики с оппонентами в кулуарах Верховной Рады заявил, что у него нет достоверной информации, кто именно начал наступление близ Золотого 18 февраля.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Бой под Золотым Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Арахамию " спалили".)))
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Klymko Bogdan
Klymko Bogdan
Макак Навароссії нада ліквідіровать .Ось і знайшли метод ліквідації пославши їх на укров .
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а что прорыв,прорвались чурки к кобзону на концерт)))))))))))))
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