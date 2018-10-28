''Зато без б*ндер'': в сети показали печальное фото оккупированного Луганска

На улицах оккупированного Россией Луганска, который когда-то был оживленным городом, каждое утро абсолютно нет людей.

Соответствующий снимок опубликовал пользователь Виктор Градов в своем микроблоге в Twitter, отметив, что подобная ситуация наблюдается в то время, когда люди в мирных городах идут на работу.

"Утро каждый день. 7:28. Люди! Ау", - подписал он под снимком, на котором нет ни одной живой души или машин.

В комментариях пояснили, что в Луганске в такое время еще ничего не работает, да и на работу никто не идет.

"Зато без б*ндер и украинского языка", "Может в окопах все, Лугандонию обороняют от фашистов", "Что, и магазин ЛугаНовы закрылся", "И на работу никто не идет", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупированную Луганскую область оставили без света, воды, связи и железнодорожного сообщения.