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Запахло МММ: украинцев предупредили об опасном мошенничестве

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В Минфин начали поступать сообщения о том, что от имени ведомства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за участие в финансовой пирамиде МММ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую "компенсацию", - говорится в сообщении.

Затем злоумышленники сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой "налог" для этого необходимо оплатить.

В ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Украины акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

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"Учитывая то, что государство не брало на себя обязательств по осуществлению любых выплат акционерам АО "МММ", информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой", - подчеркивается в сообщении.

С целью предотвращения мошенничества советуют обращаться в правоохранительные органы.

Как сообщал "Обозреватель", в сети появились новые уловки мошенничества.

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