Запахло МММ: украинцев предупредили об опасном мошенничестве

В Минфин начали поступать сообщения о том, что от имени ведомства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за участие в финансовой пирамиде МММ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую "компенсацию", - говорится в сообщении.

Затем злоумышленники сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой "налог" для этого необходимо оплатить.

В ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Украины акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

"Учитывая то, что государство не брало на себя обязательств по осуществлению любых выплат акционерам АО "МММ", информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой", - подчеркивается в сообщении.

С целью предотвращения мошенничества советуют обращаться в правоохранительные органы.

Как сообщал "Обозреватель", в сети появились новые уловки мошенничества.