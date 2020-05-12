Законопроект о водном транспорте легализует незаконную добычу песка - СМИ

Лоббируемый народным депутатом Николаем Тищенко законопроект "О внутреннем водном транспорте Украины" может легализовать незаконную добычу песка. По мнению экспертов, он фактически дает старт разграблению недр.

Об этом идет речь в статье издания "Страна". Авторы подчеркивают: вызванный законопроектом резонанс возник, прежде всего, из-за противостояния Тищенко и руководителя аграрной компании "Нибулон" Алексея Вадатурского. Последний имеет свой крупный речной флот и активно критикует законопроект. Тищенко же обвиняет владельца агрохолдинга в попытках подкупить депутатов.

Однако мало кто обращает внимание на скрытые в законопроекте нормы, которые могут полностью изменить схему работы одного из крупнейших теневых рынков Украины - по незаконной добыче песка.

Авторы статьи убеждены: если закон будет принят, то песок, который извлекается при дноуглублении, можно продавать фактически без контроля. То есть в случае принятия проекта будет дан старт официальному разграблению недр. Ведь сегодня законной считается только добыча песка по специальным лицензиям.

Идея принятия специального закона по водному транспорту не нова, она обсуждается еще с 2012 года, но ни один из предложенных ранее вариантов урегулирования отрасли не был поддержан парламентом. Законопроект №1182-1-д был зарегистрирован в парламенте в январе этого года. Его авторы (депутатская группа, в том числе, Николай Тищенко, Юрий Кисель, Андрей Клочко и другие) аргументировали необходимость принятия документа "общегосударственным курсом на интеграцию в европейское сообщество".

Как указано в пояснительной записке, в проекте предусмотрена имплементация базовых положений директив и регламентов ЕС в отрасли водного транспорта.

Однако помимо норм касательно работы водного транспорта законопроект содержит также норму, разрешающую свободно распоряжаться песком, полученным в процессе дноуглубления: его можно будет свободно продавать без какого-либо контроля.

"Тут явная схема. Если проект примут, компания, которая получит государственный подряд на дноуглубление и, соответственно, оплату за выполненные работы, сможет еще и дополнительно продавать весь песок, полученный в процессе дноуглубления. Получается, что ей заплатят дважды", — убежден экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

В статье отмечено, что сейчас песок, который извлекают в ходе работ по дноуглублению, просто отбрасывают в сторону от фарватера, то есть, он остается в реке и его разносит течением по дну. То есть, с принятием закона на дноуглублении можно делать еще и "побочный" песочный бизнес, который может оказаться едва ли не прибыльнее основного.

При этом, по словам Александра Кавы, так как песок активно используется в строительстве, в том числе, дорожном, можно было бы законодательно обязать дноуглубителей бесплатно передавать все объемы песка на дорожное строительство.

"Песок используется для обсыпки дорожного полотна. Дополнительные бесплатные объемы позволили бы снизит себестоимость дорожных работ на 5-10%", — считает Кава.

Авторы статьи напоминают, что бизнес на добыче песка давно является схемным. Его добыча без лицензии в Украине запрещена и считается уголовным преступлением. Часть 4 статьи 240 УК Украины (Нарушение правил охраны или использования недр) предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы. При этом в Украине около 600 месторождений песка и только половина из них разрабатывается официально.

"Песок — это один из самых теневой сегментов недродобычи. Этому способствует сравнительно простой способ добычи и массовый спрос на песок. Это не янтарь, который нужно продавать за границу. Песок можно огромными объемами сбывать в Украине. При себестоимости тонны до 30 гривен, песок реально продавать по 100-150 гривен. Объемы этого рынка — миллионы тонн и миллиарды гривен в год. Этот бизнес давно крышуют силовики", — рассказал один из экспертов, знакомый с ситуацией на рынке песка.

Как уверяют эксперты, большинство нелегалов "сидит" именно на реках и озерах. Теперь они могут получить законный статус.

"Только в Киевской области рынок песка оценивается в 7-8 млн тонн в год. А с принятием нового закона подряды на дноуглубление станут особенно привлекательными, поэтому борьба за них ожесточится. Следовательно, вырастут и откаты принимающим решения чиновникам. Причем, эта схема — без преувеличение золотое дно как для самих добытчиков, так и для чиновников", - говорят авторы статьи со ссылкой на собственные источники.

По словам директора компании "Югсудоремонт" Сергея Бурковца, вопрос дноуглубления в Украине сейчас стоит очень остро, так как катастрофически обмелели и реки, и каналы. То есть объем работ для дноуглубителей (и возможности по добыче песка) — просто колоссальные. При этом возникает вопрос угрозы экологии.

"Можно такого нарыть, что и русло изменится, есть риски обвала берегов, то есть могут усугубится экологические проблемы, которые уже и так есть. Поэтому добыча песка, если она и будет вестись, должна контролироваться государством. Это недра, которые принадлежат народу", — отмечает Сергей Бурковец.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко в интервью OBOZREVATEL резко раскритиковал существующую редакцию законопроекта "О внутреннем водном транспорте Украины" и рассказал о том, какие поправки в него надо внести, чтобы остановить песчаных браконьеров и разграбление принадлежащих народу недр.

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