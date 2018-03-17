Убийство женщины у детсада под Киевом: появились фото подозреваемого

В Фастовском городском районном суде Киевской области служители Фемиды избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве 42-летней Лилии Гордеевой. Напомним, что многодетная мать была зверски убита возле детского сада 13 марта.

В зале суда собрались десятки человек: журналисты, бойцы АТО и просто местные жители.

В клетке под охраной пребывает один из подозреваемых Иван Викторович Д. Об этом "Обозревателю" рассказал представитель "Ассоциации участников боевых действий и участников АТО г. Фастов" Юрий Ткаченко, находящийся на судебном заседании.

Подозреваемый Юрий Ткаченко

Подозреваемый Юрий Ткаченко

На данный момент судья запретил журналистам вести онлайн съемку.

В то же время прокурор потребовал проводить слушание в закрытом режиме. Прокурора поддержала защита подозреваемого и сам подозреваемый. Суд принял решение проводить заседание в закрытом режиме.

Под зданием суда собрались активисты и бойцы АТО Юрий Ткаченко

Под зданием суда собрались активисты и бойцы АТО Юрий Ткаченко

Напомним, что 16 марта по подозрению в убийстве матери трех детей Лилии Гордеевой были задержаны четыре человека. Первым информацию о задержании сообщил "Обозреватель". Позже полиция подтвердила задержание, отметив, что убийство Гордеевой было заказным. Исполнителю заказчик заплатил 12 тыс. долларов. Причина конфликта – судебные тяжбы с погибшей, которая являлась предпринимателем.

"Обозреватель" будет следить за ходом судебного заседания.