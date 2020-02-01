Зайцева в колонии вышивает: выяснилось, сколько она заработала

Елена Зайцева, которая отбывает наказание в колонии за совершение смертельного ДТП в Харькове, в местной мастерской вместе с другими осужденными занимается вышивкой.

За труд заключенным платят. Об этом говорится в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

Часть денег идет на оплату коммунальных услуг, а часть отправляют как компенсацию потерпевшим. От Зайцевой пришло только 500 гривен, которые были потрачены на погашение затрат по исполнительной службе.

Елена Зайцева Коллаж

"Это центр (где отбывает наказание Зайцева) с минимальным уровнем безопасности. Женщины, которые тут содержатся, в сопровождении сотрудника колонии могут выйти в местный магазин. Питается Зайцева отдельно от других заключенных. Продукты ей также присылают. На свидание к ней уже приезжала мама и сестра", – говорится в статье.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Верховный Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Алены Зайцевой, которую вместе с Геннадием Дроновым приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове на Сумской.

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