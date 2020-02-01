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1 февраля • обновлено в 15:27
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Зайцева в колонии вышивает: выяснилось, сколько она заработала

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Елена Зайцева, которая отбывает наказание в колонии за совершение смертельного ДТП в Харькове, в местной мастерской вместе с другими осужденными занимается вышивкой.

За труд заключенным платят. Об этом говорится в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

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Часть денег идет на оплату коммунальных услуг, а часть отправляют как компенсацию потерпевшим. От Зайцевой пришло только 500 гривен, которые были потрачены на погашение затрат по исполнительной службе.

Елена Зайцева

Елена Зайцева

Коллаж

"Это центр (где отбывает наказание Зайцева) с минимальным уровнем безопасности. Женщины, которые тут содержатся, в сопровождении сотрудника колонии могут выйти в местный магазин. Питается Зайцева отдельно от других заключенных. Продукты ей также присылают. На свидание к ней уже приезжала мама и сестра", – говорится в статье.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Верховный Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Алены Зайцевой, которую вместе с Геннадием Дроновым приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове на Сумской.

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Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Место
Украина Харьков
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Пока так буде - Украины в ЕС не будет ! Так и скажите продажным судьям, прокурорам и ментам .
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