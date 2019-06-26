Зачем Путин поднял армию по тревоге: военный эксперт прояснил ситуацию

Новость о внезапном "подъеме по тревоге" Вооруженных сил РФ вблизи границы с Украиной, которая переполошила российский и украинский интернет, не должна становиться поводом для паники.

Это была плановая проверка боеготовности, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире ObozTV.

"Такая проверка не значит, что они (российские войска. – Ред.) сейчас поднимутся и пойдут в наступление", – заверил Жданов.

Более того, по его словам, теперь частям ВС РФ понадобится 1-2 месяца, чтобы восстановить затраченные на проверку силы.

"Подъем по тревоге совершается за счет "неприкосновенных запасов", и теперь нужно 1-2 месяца, чтобы возобновить те запасы, которые они потратят во время проверки", – пояснил эксперт.

Жданов также отметил, что группировка войск РФ на границах Украины не увеличивается.

"На протяжении 5 лет численность группировки войск РФ вдоль нашей границы, начиная с белорусско-польской и заканчивая Приднестровьем, не изменяется. Она колеблется в районе 82-85 тысяч лиц-военнослужащих", – сообщил он.

Российских военных подняли по тревоге mil.ru

Как писал OBOZREVATEL, 24 июня в войсках России началась внезапная проверка боеготовности по решению президента РФ Владимира Путина.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, внезапная проверка войск продлится до 28 июня, будет проведено более 50 учений на более чем 35 полигонах.

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