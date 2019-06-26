ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Зачем Путин поднял армию по тревоге: военный эксперт прояснил ситуацию

4.5тЧитать материал на украинском

Новость о внезапном "подъеме по тревоге" Вооруженных сил РФ вблизи границы с Украиной, которая переполошила российский и украинский интернет, не должна становиться поводом для паники.

Это была плановая проверка боеготовности, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире ObozTV.

"Такая проверка не значит, что они (российские войска. – Ред.) сейчас поднимутся и пойдут в наступление", – заверил Жданов.

Более того, по его словам, теперь частям ВС РФ понадобится 1-2 месяца, чтобы восстановить затраченные на проверку силы.

"Подъем по тревоге совершается за счет "неприкосновенных запасов", и теперь нужно 1-2 месяца, чтобы возобновить те запасы, которые они потратят во время проверки", – пояснил эксперт.

Новости
Российская армия получила новейшие ракеты "Торнадо-С": чем они опасны

Жданов также отметил, что группировка войск РФ на границах Украины не увеличивается.

"На протяжении 5 лет численность группировки войск РФ вдоль нашей границы, начиная с белорусско-польской и заканчивая Приднестровьем, не изменяется. Она колеблется в районе 82-85 тысяч лиц-военнослужащих", – сообщил он.

Российских военных подняли по тревоге

Российских военных подняли по тревоге

mil.ru

Как писал OBOZREVATEL, 24 июня в войсках России началась внезапная проверка боеготовности по решению президента РФ Владимира Путина.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, внезапная проверка войск продлится до 28 июня, будет проведено более 50 учений на более чем 35 полигонах.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Олег ЖдановВладимир Путин
Место
Россия
Теги
Россияармияграница
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
11
7
Смешно
6
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если бы все было просто то Путин давно бы в Киеве сидел)))))))да всу слабее чем рашские войска нас меньше и оружие хуже но есть одно большое но)))во первых при нападении гтс могут и уничтожить и тогда газ свой он в попу свою складывать будет а во вторых на Украине куча станций и если шарахнет то не станет рашки аж до Сибири и ес аж до Англии)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
2 из 3 ответов | показать все
Крым Андрей
Крым Андрей
Артеллерист Моня, А вот расскажите, милейший, что делать Путину в Киеве? Если там большая часть населения - майданутых полудурков? Устраивать массовый террор и расстрелы? А для чего это всё? Плюс нищее дуркаинское государство, плюс енфраструктура в крайней степени изношенности, плюс крайняя ограниченность РФ в ресурсах. ИТД. Я понимаю - войти в Харьков или Одессу... да и то. Вот просто уничтожить укрогосударство по примеру амеров, он способен вполне. А захватывать, нах оно обосралось.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, Кому вы нужны убогие, за вас долги ваши отдавать? Не, соседи, теперь сами, только сами. Без России.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Greyder Rihard
Greyder Rihard
Об умственных способностях "эксперта" коротко- болван.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Greyder Rihard
Greyder Rihard
Путин поднял армию по тревоге. Ни чего н обычного,учения. С украины запахло.Ни чего не обычного-обсралсь
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel