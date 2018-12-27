МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости расследований

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
ЭкономистВсе статьи автора

Зачем Кремлю эта дезинформационная кампания?

3.5т

Судя по тому, что некоторые граждане внезапно сильно огорчились тем, что предложенное автором данных строк обсуждение вариантов возможных действий Кремля в Северной Таврии в период до июля 2019 г. названное этими гражданами почему-то "гарантированным прогнозом", не вылилось к 25 декабря 2018 г. в полномасштабную войну против Украины, свою главную роль указанное обсуждение, похоже, все-таки выполнило.

Поэтому вместо того, чтобы называть изложение возможных вариантов действий "прогнозами" (?) и требовать отчетов по статистике "предсказаний", более продуктивным было бы обсудить кое-что другое, а именно: причины запуска Кремлем нынешней массированной дезинформационной кампании по прогнозированию реального начала военных действий (с указанием точных дат, мест, конкретных провокаций).

Новости
Москва хочет повторить ''одесский сценарий'' в Горловке

Собственно, а зачем Кремль запугивает народ?

4 декабря, А.Дворников:

Как заявил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, в ближайшие дни в войсках начнется подготовка мобильных десантов, которые путем выброски в тылу врага должны сорвать возможное наступление вероятного противника. "Решение учебно-боевых задач каждой ротной тактической группы должны обеспечивать до 40 вертолетов различного назначения – ударных, транспортно-боевых и транспортных", – отметил Дворников. При этом он подчеркивает, что в составе ЮВО – "самая крупная в мире армия ВВС и ПВО"...

Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев считает, что уже в скором времени, вполне возможно, в направлении Симферополя со стороны Чонгара и Каланчака последует удар нескольких бронетанковых соединений армии Украины: "В районе Турецкого вала и далее на юг местность открытая, малопересеченная, что дает возможность для быстрого наступления".

http://www.ng.ru/politics/2018-12-04/2_7455_provoca tion.html

Новости
Россия превращает Горловку в Чернобыль

10 декабря, Э.Басурин:

Басурин назвал точую дату украинского наступления под Мариуполем.

Наступление начнется уже 14 декабря. Тогда передовые подразделения 128 и 79 бригад должны пойти на штурм в направлении н.п. Клинкино. При этом за сутки они планируют выйти к границе ДНР в районе населенных пунктов Коньково и Холодное.

Поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе. За несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами. По имеющимся данным, проведение диверсии планируется на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

https://vezdexodik.ru/blog/43759267687/Basurin-nazval-tochnuyu-datu-ukrayinskogo-nastupleniya-pod-Mariu

13 декабря, МИД РФ:

При этом источник “Ъ” в МИД РФ утверждает, что похожие опасения существуют и относительно Крыма. "Киев планирует наступление в районе Перекопского перешейка (соединяющего Крым с материком.—“Ъ”) 24–25 декабря,— сказал собеседник “Ъ”.— Наступление низкой интенсивности, чтобы избежать прямого военного столкновения, но чтобы стрельба была и можно было пошуметь".

https://www.kommersant.ru/doc/3828929

Новости
Путин признал существование украинского народа

13 декабря, М.Захарова:

Согласно имеющейся информации в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным, том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_pu blisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3440823#7

14 декабря, С.Лавров:

Хотел бы обратить внимание на необходимость интенсификации работы над двумя ключевыми проектами Организации в области транспорта – скоординированном развитии Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря и морских магистралей в регионе ОЧЭС.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201812140 948-y5i5.htm

Новости
Почему у Путина кличка ''Михаил Иванович''

17 декабря, С Лавров:

У нас есть информация, об этом наш официальный представитель Мария Захарова не раз говорила, о том, что на линии соприкосновения вооруженные силы Украины сконцентрировали порядка 12 тысяч военнослужащих, большое количество техники. Им в этом активно помогают американские, британские и, видимо, какие-то прочие инструкторы. Американский беспилотник барражирует в этом районе достаточно регулярно. Эту информацию мы предъявили. Но дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом.

https://www.vologda.kp.ru/daily/26921/3968338/?fbclid=IwAR2VhTFWziNR5zAp6yhOlNJZro3svYuYBmwCkfrJAUZ4kwlIVBEuUlz-gYs

18 декабря, С.Нарышкин:

У Службы внешней разведки (СВР) России есть информация, подтверждающая слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о намерениях Украины устроить провокацию на границе с Крымом в декабре, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. "Слова Сергея Викторовича Лаврова имеют под собой основания",— сказал господин Нарышкин "Интерфаксу".

https://www.kommersant.ru/doc/3834680

24 декабря, М.Захарова:

На прошлой неделе в интервью радио "Комсомольская правда" Министр иностранных дел России С.В.Лавров выразил обеспокоенность усилением группировки ВСУ на юго-востоке Украины, а также активными приготовлениями Киева к возможным силовым акциям в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, подобные шаги украинских властей направлены, прежде всего, на организацию вооруженных провокаций на линии соприкосновения, а также на участке российско-украинской границы в районе Республики Крым, чтобы продлить режим военного положения, истекающий 25 декабря текущего года.

https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/a.26519198 0246917/1600363590063076/?type=3&theater

25 декабря, Э.Басурин:

Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом.

В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты. Также мы располагаем достоверной информацией о нахождении в данном районе специалистов из британских и американских спецслужб, практикующихся на проведении диверсий.

http://rusvesna.su/news/1545727988

Итак, зачем Кремлю эта дезинформационная кампания?

П.С.

Химическое оружие в бочках синего цвета на ст. Красногоровка 26 декабря 2018 г.

https://www.youtube.com/watch?v=TRp6-pxbodU

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей ИлларионовАндрей Илларионов
Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Андрея Илларионова
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
7
Смешно
5
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дейман Алон
Дейман Алон
Педерашка все это делает с одной целью - оправдать в ближайшем будущем свои захватнические действия по отношению к Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги