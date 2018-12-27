Судя по тому, что некоторые граждане внезапно сильно огорчились тем, что предложенное автором данных строк обсуждение вариантов возможных действий Кремля в Северной Таврии в период до июля 2019 г. названное этими гражданами почему-то "гарантированным прогнозом", не вылилось к 25 декабря 2018 г. в полномасштабную войну против Украины, свою главную роль указанное обсуждение, похоже, все-таки выполнило.

Поэтому вместо того, чтобы называть изложение возможных вариантов действий "прогнозами" (?) и требовать отчетов по статистике "предсказаний", более продуктивным было бы обсудить кое-что другое, а именно: причины запуска Кремлем нынешней массированной дезинформационной кампании по прогнозированию реального начала военных действий (с указанием точных дат, мест, конкретных провокаций).

Собственно, а зачем Кремль запугивает народ?

4 декабря, А.Дворников:

Как заявил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, в ближайшие дни в войсках начнется подготовка мобильных десантов, которые путем выброски в тылу врага должны сорвать возможное наступление вероятного противника. "Решение учебно-боевых задач каждой ротной тактической группы должны обеспечивать до 40 вертолетов различного назначения – ударных, транспортно-боевых и транспортных", – отметил Дворников. При этом он подчеркивает, что в составе ЮВО – "самая крупная в мире армия ВВС и ПВО"...

Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев считает, что уже в скором времени, вполне возможно, в направлении Симферополя со стороны Чонгара и Каланчака последует удар нескольких бронетанковых соединений армии Украины: "В районе Турецкого вала и далее на юг местность открытая, малопересеченная, что дает возможность для быстрого наступления".

http://www.ng.ru/politics/2018-12-04/2_7455_provoca tion.html

Новости Россия превращает Горловку в Чернобыль

10 декабря, Э.Басурин:

Басурин назвал точую дату украинского наступления под Мариуполем.

Наступление начнется уже 14 декабря. Тогда передовые подразделения 128 и 79 бригад должны пойти на штурм в направлении н.п. Клинкино. При этом за сутки они планируют выйти к границе ДНР в районе населенных пунктов Коньково и Холодное.

Поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе. За несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами. По имеющимся данным, проведение диверсии планируется на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

https://vezdexodik.ru/blog/43759267687/Basurin-nazval-tochnuyu-datu-ukrayinskogo-nastupleniya-pod-Mariu

13 декабря, МИД РФ:

При этом источник “Ъ” в МИД РФ утверждает, что похожие опасения существуют и относительно Крыма. "Киев планирует наступление в районе Перекопского перешейка (соединяющего Крым с материком.—“Ъ”) 24–25 декабря,— сказал собеседник “Ъ”.— Наступление низкой интенсивности, чтобы избежать прямого военного столкновения, но чтобы стрельба была и можно было пошуметь".

https://www.kommersant.ru/doc/3828929

Новости Путин признал существование украинского народа

13 декабря, М.Захарова:

Согласно имеющейся информации в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным, том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_pu blisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3440823#7

14 декабря, С.Лавров:

Хотел бы обратить внимание на необходимость интенсификации работы над двумя ключевыми проектами Организации в области транспорта – скоординированном развитии Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря и морских магистралей в регионе ОЧЭС.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201812140 948-y5i5.htm

17 декабря, С Лавров:

У нас есть информация, об этом наш официальный представитель Мария Захарова не раз говорила, о том, что на линии соприкосновения вооруженные силы Украины сконцентрировали порядка 12 тысяч военнослужащих, большое количество техники. Им в этом активно помогают американские, британские и, видимо, какие-то прочие инструкторы. Американский беспилотник барражирует в этом районе достаточно регулярно. Эту информацию мы предъявили. Но дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом.

https://www.vologda.kp.ru/daily/26921/3968338/?fbclid=IwAR2VhTFWziNR5zAp6yhOlNJZro3svYuYBmwCkfrJAUZ4kwlIVBEuUlz-gYs

18 декабря, С.Нарышкин:

У Службы внешней разведки (СВР) России есть информация, подтверждающая слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о намерениях Украины устроить провокацию на границе с Крымом в декабре, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. "Слова Сергея Викторовича Лаврова имеют под собой основания",— сказал господин Нарышкин "Интерфаксу".

https://www.kommersant.ru/doc/3834680

24 декабря, М.Захарова:

На прошлой неделе в интервью радио "Комсомольская правда" Министр иностранных дел России С.В.Лавров выразил обеспокоенность усилением группировки ВСУ на юго-востоке Украины, а также активными приготовлениями Киева к возможным силовым акциям в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, подобные шаги украинских властей направлены, прежде всего, на организацию вооруженных провокаций на линии соприкосновения, а также на участке российско-украинской границы в районе Республики Крым, чтобы продлить режим военного положения, истекающий 25 декабря текущего года.

https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/a.26519198 0246917/1600363590063076/?type=3&theater

25 декабря, Э.Басурин:

Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом.

В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты. Также мы располагаем достоверной информацией о нахождении в данном районе специалистов из британских и американских спецслужб, практикующихся на проведении диверсий.

http://rusvesna.su/news/1545727988

Итак, зачем Кремлю эта дезинформационная кампания?

П.С.

Химическое оружие в бочках синего цвета на ст. Красногоровка 26 декабря 2018 г.

https://www.youtube.com/watch?v=TRp6-pxbodU