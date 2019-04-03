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"За Ведьму и Деда!" На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР"

1.7тЧитать материал на украинском

В сети появилось фото еще одного террориста "ДНР", которого ликвидировали в зоне Операции объединенных сил — вблизи поселка Саханка на Донбассе.

Его обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. Ликвидированного оккупанта звали Максим Коротаев ("Лысый"). Он служил в 9 ОШПМП и числился в списках сайта "Миротворец".

Максим Коротаев

Максим Коротаев

Facebook Анатолия Штефана

Максим Коротаев

Максим Коротаев

Facebook Анатолия Штефана

Боевик был убит еще 26 февраля, однако новость об этом украинцы все равно восприняли как месть за погибших 2 апреля украинских Героев — Яну Червоную и Александра Милютина. "Земля ему бетоном!", "За Ведьму и Деда!" — пишут в комментариях.

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"За Ведьму и Деда!" На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения операции ООС 2 апреля украинские защитники ответили на массированные обстрелы со стороны противника. В результате трое оккупантов были уничтожены, восемь ранены.

31 марта в зоне ООС на Донбассе ликвидировали 24-летнего российского террориста Ильнура Зиганшина ("Татарина"). Оккупант приехал воевать в Украину в составе 9 ОМСП из Ульяновска (Российская Федерация). Его убил снайпер ООС.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
Герои Донбасса, павшие при защите своей земли будут отомщены. Ещё немало бандерлогов будет уложено в землю и превращено в благотворный гумус.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Земля ему стекловатой.
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