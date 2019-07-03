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Юрий Минкин
Юрий Минкин
АдвокатВсе статьи автора

Дематюкация. Панове, это финал!

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Почитал проект "дематюкационного закона". Смешно, безусловно. И здравое зерно вроде бы есть: хоть сам я и грешен, но мат - это не норма повседневного общения.

Смущает другое: полиция очень часто "сквозь пальцы" смотрит на всё, что не связано с заработком или мгновенным получением показателей (например, "оружейная мастерская" по ремонту пневматов или "арсенал" в виде коллекции ММГ). Из личного опыта: нулевая реакция на кражи из автомобиля, заявления о хулиганстве и угрозу совершить убийство.

А теперь внимание, вопрос: кто-то будет "заморачиваться" оформлением этой "админки"? Ну, если нет личного интереса свести счёты с критиком кого-то влиятельного, разумеется.

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У нас "хулиганство" (правда, в уголовном аспекте) - это когда кто-то из РПГ в жилое помещение выстрелил. А "мелкое хулиганство" - упорно толерируемая полицией (а потом уже и обществом, как выученная беспомощность) норма жизни. И до политики "нулевой толерантности" к мелким правонарушениям нам как до звёзд, увы. У полиции другие заботы и план по протоколам (по три экипажа в "хлебном" месте, на всех "Трукам_ов" пока не хватает.

Зачем же предлагать закон, который, даже будучи принят, не будет исполняться с вероятностью 99,9%? А ведь это путь к углублению того дна, которое наше общество пробило в своём правовом нигилизме.

Да и по тексту... скажем так, есть яркие моменты.

Дематюкация. Панове, это финал!

kremen.today

Определение: "нецензурна лайка (лихослів’я) – ненормативна (неприпустима) лайка (лексика), перелік слів та виразів якої затверджується Кабінетом Міністрів України".

Наверное, в стране всё ОК, и Кабмину осталось только матюки описать и переписать... Мило, ой, как мило!

Не менее мило и это: "Кошти, отримані від сплати штрафів за трансляцію аудіовізуальних творів (крім фільмів), передач, зокрема інформаційних та інформаційно-аналітичних телерадіопередач, програм та/або їх відео сюжетів та інших будь-яких матеріалів, які містять нецензурну лайку (лихослів’я), направляються на підтримку та розвиток Українського культурного фонду, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України."

Увы, пока результаты расходования этих денег трудно описать, не применяя "той самой" лексики. Ну, ладно...

В общем, панове, это драматический и окончательный финал какой-то.... (тренируюсь соблюдать, ага..)

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Автор
Юрий МинкинЮрий Минкин
Темы
Криминалкурьезы
Персона
Ольга Богомолец
Место
Украина
Теги
Кабинет министров УкраинызаконопроектНациональная полиция УкраиныВерховная Рада Украиныдепутаткриминал
Источник
Источник:Facebook Юрия Минкина
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