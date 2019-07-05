В информационном пространстве разворачивается спецоперация российских спецслужб по реализации одной из важнейших для России задач – любыми возможными способами "впихнуть" ОРДЛО в состав Украины на своих условиях.

Поскольку время играет против страны-бензоколонки, созданием на территории Украины неконтролируемого Киевом "анклава" (кто думает иначе – почитайте немного о Приднестровье) агрессор фактически останавливает евроатлантическую интеграцию страны и возвращает Украину в поле своего геополитического влияния.

Это происходит на фоне кризиса российской экономики (массовый уход инвесторов, стремительное бегство капитала на фоне прогнозов снижения цен на нефть) , который приведет к огромным сложностям с финансированием оккупированных территорий, уже разграбленных РФ. На сегодняшний момент все настолько плохо, что трудности с получением российских денег кроме "ЛДНР" уже испытывают Осетия, Абхазия и Приднестровье. В случае с последним - перманентное обсуждение с Молдовой вопроса – а вы не хотите заплатить за газ, потребленный Тирасполем?

Основным "реализатором" кремлевской идеи в Украине является Виктор Медведчук, который за последнее время развил бурную деятельность, направленную на создание имиджа "миротворца" и, как побочное следствие, повышения рейтинга своей партии.

Основные, озвученные им нарративы звучат очень красиво: "Мы же возвращаем территории", "А вы не забыли, что на неконтролируемой части Донбасса живут наши люди, граждане Украины?" и "Когда кто-то говорит: нет, мы не готовы на условиях капитуляции устанавливать мир. А кто предлагал? А где эти условия капитуляции?".

Действительно красиво (хоть и напоминает миру-мир, фабрики-рабочим…), но очень опасно для самого будущего Украины.

Что интересно, буквально в тоже самое время главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник одновременно призвали Президента Украины Зеленского предоставить Донбассу "особый статус". Причем, на самих неподконтрольных территориях Донбасса уже несколько месяцев активно распространяется т.н. "флешмоб" #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, что должно подготовить общественное мнение жителей "республик" к "объединению" с Украиной.

Еще бы! С одной стороны, данные нарративы были подробно разжёваны кремлевскими кураторами, с другой – Медведчук даром что ли недавно встречался с лидерами "республик". Все действия расписаны, согласованны и синхронизированы - не сомневайтесь.

В этом всем самое смешное, что причастные к данному процессу люди планируют еще "немного заработать". В случае реализации такого сценария первый вопрос задаст "Газпром": когда Украина заплатит за поставленный в ОРДЛО с 2014 года газ. Не сомневайтесь, все подсчитано, а акты приемки/передачи аккуратно подшиты.

Другие, не менее интересные вопросы возникнут потом (это к теме условий капитуляции, которую "не видит" Медведчук). А само восстановление Донбасса - это вообще "золотая жила", тем более наверняка присутствует расчет на "освоение" денег не только из бюджета Украины, но и финансов Запада, которые планируется выделить на эти цели.

Но все-таки главная ловушка находится во "втором слое" кремлевского сценария. Основная, невидимая на первый взгляд задача – любыми путями добиться прямых переговоров Украины с "ДНР" и "ЛРН", а это - путь к признанию "гражданской войны" в нашей стране.

В этом случае, РФ автоматически становится непричастной к войне в Украине, что приведет к целому комплекс решенных для Кремля вопросов начиная от санкций Запада из-за агрессии в отношении Украины и заканчивая переформатированием самой власти в нашей стране.

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