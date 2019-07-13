"Я умею ездить, смотри как!" Во Львове "новая Зайцева" погибла, убегая с места ДТП. Фото

Во Львове утром 13 июля, около 06:00, произошло смертельное ДТП. 21-летняя девушка на Mercedes-Benz, скрываясь с места аварии, свалила электроопору и погибла в результате столкновения легковушки с деревом.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области, погибшая была жительницей Пустомытовского района. Пострадал также ее земляк, 21-летний пассажир авто, его увезли в больницу.

Как уточняется на сайте ОО "Варта1", автопроисшествие произошло на ул. Городецкой. "Есть информация, что водитель совершила ДТП с другим авто раньше и там, со слов другого водителя, вела себя неадекватно (возможно, состояние алкогольного опьянения), с месте первого ДТП девушка сбежала со словами "я умею ездить, смотри как" и погнала, уже через несколько минут произошло смертельное ДТП, где девушка погибла", – сказано в сообщении.

"Варта-1"

"Варта-1"

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев-Чоп в Житомирской области 12 июля легковой автомобиль въехал в грузовик. В результате пассажир первого авто погиб на месте происшествия, водитель госпитализирован.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!