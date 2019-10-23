Главная Новости
23 октября • обновлено в 10:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости расследований

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Взрыв гранаты в Киеве: Генштаб ВСУ наконец проанализирует статистику подрывов?

У нас есть виды оружия, которые за время войны убили больше наших собственных воинов, чем солдат противника.

Если посчитать, то наши ручные гранаты и наши мины, которые выставляли наши бойцы, нанесли нашим войскам урон, намного превосходящий урон противника.

С 14-го года - десятки случаев подрывов на своих гранатах и минах в боевой и не боевой обстановке. И в этом году снова.

Новости
В Киеве во время взрыва погиб легендарный "Сенсей". Новые подробности и фото трагедии

Гранаты и мины требуют специальной боевой подготовки, их нельзя давать неподготовленным людям, их нельзя раздавать всем подряд без всестороннего обучения и отработки ситуаций применения, это вооружение не для плохо обученных людей, их применение опасно для товарищей. Любые мины нельзя устанавливать без нанесения на карту и без передачи этой карты всем другим подразделениям на данном участке - большая часть подрывов на минах - наши собственные. Конструктивно опасные кумулятивные гранаты РКГ-3, которые какие-то недалекие люди в руководстве решили раздавать в войска, за время войны погубили троих наших военных, при том, что шансов применить эти гранаты в реальном бою нет, оружие не практичное, кроме полигонных занятий в бою не применимое.

Надеюсь, Генштаб ВСУ наконец проанализирует статистику подрывов, и выдача и применение гранат и мин будет строго регламентировано, это требует специальных и обязательных учебных часов. Отсутствие внимания к этой проблеме - новая кровь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
2
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Неадекватный и не нашедший себя в нормальной жизни атошник, решил пойти в бар и поиграться гранатой. В результате двое погибших и ранена ни в чем не виноватая прохожая. Что тут анализировать? Шестой год идет развал Украины и танцы с бубнами под руководством Коломойского.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel