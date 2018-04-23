Выяснились гигантские суммы грантов Украине от США

Федеральное правительство США ныне финансирует более 80 программ помощи Украине на сумму около $1,4 млрд.

Об этом сообщили источники "Обозревателя" в американском посольстве. По нашим данным, финансирование идет:

- по линии Министерства обороны США – более $703 млн;

- по линии Агентства США по международному развитию (USAID) – $439 млн;

- по линии Государственного департамента США – более $64 млн.

Главные направления финансирования: развитие медиа-среды, борьба с коррупцией и построение правового гражданско-политического общества в Украине.

На медиа-среду приходится львиная доля финансовых вливаний. Так, USAID и правительство США выделяют $20,7 млн на проект Ukraine Media Project. На данный момент это самый масштабный и дорогостоящий грантовый проект.

Куда менее скромный – Ukraine Media Partnership Program, в рамках которого Госдепартамент и правительство США совместно выделяют $400 тыс. региональным изданиям:

USAID финансирует проект "Точное освещение Соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза в украинских СМИ". $250 тысяч выделяют Офису европейской интеграции при Кабинете министров Украины и ряду журналистов.

Как сообщал "Обозреватель", Украине дали грант на энергоэффективность.