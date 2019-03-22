Вторжение России на Донбасс: Украина показала неоспоримые вещдоки

На заседании Минской группы в Верховной Раде Украине были показаны два сбитых над украинской территорией российских беспилотника.

Речь идет об "Орлане-10" и "Элероне-3СВ", написал народный депутат Украины Антон Геращенко ("Народный фронт"). По его словам, вещдоки против оккупантов показал генерал Богдан Бондарь.

"Это очередное доказательство нарушения Россией Минских договоренностей. Сбитые российские беспилотники пополнят коллекцию доказательств агрессивных действий Российской Федерации на территории мирной Украины", — подчеркнул Геращенко.

Российские беспилотники Facebook Антона Геращенко

Российские беспилотники Facebook Антона Геращенко

Российские беспилотники Facebook Антона Геращенко

Российские беспилотники Facebook Антона Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта военнослужащие батальонной тактической группы полка спецназначения "Азов" Национальной гвардии сбили БПЛА типа "Элерон" российских оккупационных войск на Донбассе.

Еще один беспилотник противника типа "Орлан-10" был сбит украинскими военными 4 марта.

14 марта в зоне ООС на Донбассе украинские защитники сбили беспилотный летательный аппарат оккупантов "Фантом-4".

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