Второй фронт: стало известно, нападет ли Путин с Беларуси

Вторжения российских войск в Украину со стороны Беларуси не будет, а любая информация об угрозе из-за концентрации войск у украинской границы является вбросом.

Такое мнение выразил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, передают "Факты". Он добавил, что во время учений в Беларуси войска находятся в 10 км от Украины.

"В нынешних условиях методы ведения войны совсем другие. Линии фронта, поездки на моторизованных тачанках с пулеметами — это сейчас встречается крайне редко. Современная война, если мы говорим о белорусско-украинском направлении, давно идет в виде информационных вбросов. Это обычно делается для того, чтобы не допустить улучшения отношений между воюющими или конфликтующими странами либо просто соседями", – отметил Тышкевич.

"Можно вспомнить про подобную информационную войну в украинско-польском поле или украинско-румынском. Такая война, еще раз повторюсь, уже давно идет", – добавил Тышкевич.

Вторжения с Беларуси не будет МК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения на данный момент находится много солдат и военной техники России.

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