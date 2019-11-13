Главная Новости
13 ноября • обновлено в 09:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Второй фронт: стало известно, нападет ли Путин с Беларуси

735
Читать материал на украинском

Вторжения российских войск в Украину со стороны Беларуси не будет, а любая информация об угрозе из-за концентрации войск у украинской границы является вбросом.

Такое мнение выразил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, передают "Факты". Он добавил, что во время учений в Беларуси войска находятся в 10 км от Украины.

"В нынешних условиях методы ведения войны совсем другие. Линии фронта, поездки на моторизованных тачанках с пулеметами — это сейчас встречается крайне редко. Современная война, если мы говорим о белорусско-украинском направлении, давно идет в виде информационных вбросов. Это обычно делается для того, чтобы не допустить улучшения отношений между воюющими или конфликтующими странами либо просто соседями", – отметил Тышкевич.

Новости
"2014 покажется детским лепетом": у Соловьева придумали дату "гражданской" войны в Украине

"Можно вспомнить про подобную информационную войну в украинско-польском поле или украинско-румынском. Такая война, еще раз повторюсь, уже давно идет", – добавил Тышкевич.

Вторжения с Беларуси не будет

Вторжения с Беларуси не будет

МК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения на данный момент находится много солдат и военной техники России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Игар Тышкевич
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
37
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Украинского института будущего...". дальше можно не читать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения