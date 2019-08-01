Вся обварена: в Запорожье мужчина облил кипятком свою девушку

В Запорожье мужчина облил кипятком свою девушку, пока она спала. Пострадавшая госпитализирована с ожогами 21% тела.

Инцидент произошел 28 июля с Анастасией Шаповаловой 1994 года рождения, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

Отмечается, что правоохранителям за несколько дней удалось выяснить обстоятельства происшествия.

Мужчина, который совершил покушение на свою сожительницу, скрылся, полиция принимает меры для установления его местонахождения.

Иллюстрация Народна правда

Как рассказала основатель благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некрасова в Facebook, пострадавшая – сирота, она находится в 5-й городской больнице в ожоговом центре. У нее ожоги лица, шеи, головы, тела, верхних и нижних конечностей.

У Шаповаловой есть двое маленьких детей 6 и 4 лет. Отцом мальчика и девочки является парень, совершивший покушение, с которым она проживала как гражданская жена.

Сейчас дети находятся у бабушки. Родители парня помогать маме своих внуков отказались.

"Я зашла к ней в палату, но у меня рука не поднялась сделать фото, так как это действительно горе и боль, молодая девочка с обваренным лицом... У меня нет слов описать это", – рассказала Некрасова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Запорожье 2 июля парень после ссоры облил свою девушку бензином и поджег ее. Девушка попала в больницу в критическом состоянии и умерла спустя неделю.

Парень Анастасии Ковалевой – 28-летний Виталий Чайковский из Донецкой области. Как рассказывали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал и часто ревновал Настю.

Виталию избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

Настя все время писала в соцсетях, что любимый балует ее – ни одна неделя не обходится без цветов, и он готов потратить на нее все деньги. Девушка активно публиковала фото подарков.

Анастасия Ковалева с парнем Соцсети

Анастасия Ковалева с парнем Соцсети

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