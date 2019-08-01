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Вся обварена: в Запорожье мужчина облил кипятком свою девушку

1.4т Читать материал на украинском

В Запорожье мужчина облил кипятком свою девушку, пока она спала. Пострадавшая госпитализирована с ожогами 21% тела.

Инцидент произошел 28 июля с Анастасией Шаповаловой 1994 года рождения, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

Отмечается, что правоохранителям за несколько дней удалось выяснить обстоятельства происшествия.

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Мужчина, который совершил покушение на свою сожительницу, скрылся, полиция принимает меры для установления его местонахождения.

Иллюстрация

Иллюстрация

Народна правда

Как рассказала основатель благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некрасова в Facebook, пострадавшая – сирота, она находится в 5-й городской больнице в ожоговом центре. У нее ожоги лица, шеи, головы, тела, верхних и нижних конечностей.

У Шаповаловой есть двое маленьких детей 6 и 4 лет. Отцом мальчика и девочки является парень, совершивший покушение, с которым она проживала как гражданская жена.

Сейчас дети находятся у бабушки. Родители парня помогать маме своих внуков отказались.

"Я зашла к ней в палату, но у меня рука не поднялась сделать фото, так как это действительно горе и боль, молодая девочка с обваренным лицом... У меня нет слов описать это", – рассказала Некрасова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Запорожье 2 июля парень после ссоры облил свою девушку бензином и поджег ее. Девушка попала в больницу в критическом состоянии и умерла спустя неделю.

  • Парень Анастасии Ковалевой – 28-летний Виталий Чайковский из Донецкой области. Как рассказывали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал и часто ревновал Настю.

  • Виталию избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

  • Настя все время писала в соцсетях, что любимый балует ее – ни одна неделя не обходится без цветов, и он готов потратить на нее все деньги. Девушка активно публиковала фото подарков.

Анастасия Ковалева с парнем

Анастасия Ковалева с парнем

Соцсети

Анастасия Ковалева с парнем

Анастасия Ковалева с парнем

Соцсети

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Тема
Криминал
Место
Украина Запорожье
Теги
облили кипятком ожог видео
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мария гращенко
мария гращенко
"Батьком дівчинки і хлопчика є хлопець...", " Молода дівчинка... " Що це? Ви розрізняєте поняття "дівчина "і "жінка"?
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