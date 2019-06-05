ВСУ заняли вражеские позиции вблизи Водяного: фото доказательств агрессии России

Вблизи населенного пункта Водяное, неподалеку Мариуполя, бойцы Вооруженных Сил Украины заняли ряд покинутых вражеских позиций, на которых обнаружили вооружение и амуницию российского производства.

Как сообщил на странице в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, среди найденного вооружения - автоматический гранатомет АГС-17, корпус стреляной реактивной противотанковой гранаты РПГ-27 "Таволга".

Указанный корпус от реактивной штурмовой гранаты "Таволга" найден на оставленных позициях русско-террористических войск в окрестностях населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области.

Вместе с тем, на этом же месте выявлена амуниция в характерной для Вооруженных Сил Российской Федерации камуфляжной окраске, а именно: два шлема защитных, бронежилеты 6Б45 и 6Б45-1.

Кроме этого, при поисковых мероприятиях на этом же месте вместе с вышеуказанными предметами обнаружен автоматический гранатомет АГС-17 и стакан кассеты КПОМ 2 к противопехотным минам.

"Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных Сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований", - написал Лысенко.

Информации о дате занятия и обстоятельств при которых боевики покинули позиции - не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня на Донбассе погибли трое военных ВСУ. Украинские воины уничтожили одного оккупанта и ранили второго.

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