ВСУ загнали террористов в угол: в "ДНР" началась паника

Среди террористов "ДНР" начались морально-психологические проблемы, которые отражаются на их боевом духе.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, отметив, что террористы паникуют из-за размещенных в сети видео побед украинской армии.

Тымчук рассказал, что "военная контрразведка МГБ ДНР" подготовила докладную записку командованию 1-го АК "ДНР" о текущих проблемах в морально-психологическом обеспечении личного состава частей и подразделений корпуса.

"В документе, в частности, указывается, что размещаемые в сети Интернет украинской стороной видеоматериалы с уничтожением позиций/техники/личного состава оккупантов резко отрицательно влияют на боевой дух военнослужащих 1-го АК "ДНР". Отмечается, что проводимые с боевиками "разъяснительные беседы" с попытками убеждения, что все предоставленные видео – "постановочные фейки ВСУ", особых результатов не приносят. Командованию оккупантов предлагается обратить особое внимание на данную проблему и "принять надлежащие меры", – отметил он.

Тымчук подчеркнул, что в "ДНР" продолжают фиксироваться серьезные проблемы с комплектованием бригад и полков террористов.

"Служба сверх контракта" для боевиков и наемников в этих формированиях (фактическое пребывание на службе сверх срока, установленного контрактом) в среднем достигла 5-6 месяцев, в отдельных случаях – 7-8 месяцев, до момента "прихода замены". В связи с чем командиры частей и подразделений констатируют резкое снижение морально-психологического состояния личного состава, все чаще фиксируются и случаи открытого выражения недовольства", – отмечено в информации.

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