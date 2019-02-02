ВСУ уничтожили террористов на Донбассе: появилось видео мощного удара

Террористы на Донбассе, в районе населенного пункта Золотое, получили мощный ответ на свой огонь со стороны украинских бойцов.
Объединенные силы нанесли значительный ущерб КСП (командно-наблюдательный пункт) противника. Видео мощный ударов показал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Шмаки-бум в этот раз наступил технике и вооружению, а 3 оккупанта подписали контракт с бригадой "200", – говорится в описании.
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL, за январь 2019 года в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" ликвидировали около 75 боевиков и почти 59 наемников получили ранения различной степени тяжести.
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