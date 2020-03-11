ВСУ получили мощные танки: появилось показательное видео

Вооруженные Силы Украины получили от Киевского бронетанкового завода несколько десятков обновленных танков Т-72АМТ, которых хватит для вооружения целого батальона.

Техника получила комплекс обновлений, которые были продиктованы опытом боевого применения на Донбассе. Об этом сообщает сайт военных новостей Defense Express (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что эти танки являются модернизированной версией Т-72А. Изменения же в частности коснулись повышения защиты машины, ее огневой мощи, ходовых характеристик и бортовой электроники.

Вооруженные силы Украины получили модернизированные танки Т-72АМТ

"Модернизированный танк имеет усиленную защиту благодаря установлению динамической защиты нового поколения – "Нож", которая уже используется на танках "Булат" и "Оплот". Она снижает эффективность вражеских кумулятивных и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов", – говорится в сообщении.

Кроме этого, Т-72АМТ получил противокумулятивные экраны, которые защищают зону моторно-трансмиссионного отдела и заднюю полусферу башни.

Испытания Т-72АМТ defence-ua.com

Огневая эффективность этой техники была значительно увеличена благодаря интеграции в арсенал танка высокоточной ракеты "Комбат", которая позволяет уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров. В то же время "Комбат" имеет бронепробиваемость – 750 мм брони и, благодаря тандемной головной части, полностью игнорирует динамическую защиту врага.

Испытания Т-72АМТ defence-ua.com

"Для использования высокоточного оружия на Т-72АМТ установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночной прицел 1К13. Также на танк установлен комплект с цифровой радиостанции Aselsan и спутниковой навигационной аппаратуры СН-3003 "Базальт", что позволяет поддерживать связь с пехотными подразделениями, имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя", – описывают технику военные.

Испытания Т-72АМТ defence-ua.com

По их словам, учитывая увеличение массы машины, была проведена ремоторизация, которая обеспечивает скорость 60 км/ч. Также в танка заменили гусеницы на новые – обрезиненные и с резинометаллических шарниров, что позволило увеличить плавность хода. В то же время механик-водитель получил камеру заднего хода, которая позволяет значительно упростить управление танком.

Испытания Т-72АМТ defence-ua.com

Испытания Т-72АМТ defence-ua.com

Испытания Т-72АМТ defence-ua.com

Испытания Т-72АМТ defence-ua.com

Испытания Т-72АМТ defence-ua.com

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