ВСУ показали ликвидированного россиянина из базы "Миротворца"

В сети появились фото ликвидированного террориста "ДНР" Евгения Малаева "Танка" из Волгограда (Российская Федерация).

Их обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Известно, что оккупант Малаев числился в базе сайта "Миротворец".

Террорист Евгений Малаев Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Террорист Евгений Малаев Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

"200 бригада, или "гражданская" война. 19.02.20 Малаев "Танк" Евгений из Волгограда сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения", – написал украинский военный.

Гибель террориста подтвердили и его сослуживцы в пропагандистских пабликах. Там они отметили, что Малаев был убежденным последователем идеологии "русского мира".

Террорист Евгений Малаев Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Сообщение о смерти террориста Малаев Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце февраля при попытке прорыва ДРГ террористов на позиции украинских защитников на Донбассе был ликвидирован 19-летний боевик "ДНР" Андрей Лазарев.

Кроме того, в сети появилась информация об уничтожении в Сирии российского наемника Кирилла Сало, который ранее воевал в рядах террористов "ДНР" на Донбассе.

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