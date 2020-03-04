ВСУ показали ликвидированного россиянина из базы "Миротворца"

В сети появились фото ликвидированного террориста "ДНР" Евгения Малаева "Танка" из Волгограда (Российская Федерация).
Их обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Известно, что оккупант Малаев числился в базе сайта "Миротворец".
Террорист Евгений Малаев
Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)
Террорист Евгений Малаев
Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)
"200 бригада, или "гражданская" война. 19.02.20 Малаев "Танк" Евгений из Волгограда сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения", – написал украинский военный.
Гибель террориста подтвердили и его сослуживцы в пропагандистских пабликах. Там они отметили, что Малаев был убежденным последователем идеологии "русского мира".
Террорист Евгений Малаев
Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)
Сообщение о смерти террориста Малаев
Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце февраля при попытке прорыва ДРГ террористов на позиции украинских защитников на Донбассе был ликвидирован 19-летний боевик "ДНР" Андрей Лазарев.
Кроме того, в сети появилась информация об уничтожении в Сирии российского наемника Кирилла Сало, который ранее воевал в рядах террористов "ДНР" на Донбассе.
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