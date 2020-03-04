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4 марта • обновлено в 16:49
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ВСУ показали ликвидированного россиянина из базы "Миротворца"

2.3т
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В сети появились фото ликвидированного террориста "ДНР" Евгения Малаева "Танка" из Волгограда (Российская Федерация).

Их обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Известно, что оккупант Малаев числился в базе сайта "Миротворец".

Террорист Евгений Малаев

Террорист Евгений Малаев

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Террорист Евгений Малаев

Террорист Евгений Малаев

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

"200 бригада, или "гражданская" война. 19.02.20 Малаев "Танк" Евгений из Волгограда сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения", – написал украинский военный.

Гибель террориста подтвердили и его сослуживцы в пропагандистских пабликах. Там они отметили, что Малаев был убежденным последователем идеологии "русского мира".

Террорист Евгений Малаев

Террорист Евгений Малаев

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Сообщение о смерти террориста Малаев

Сообщение о смерти террориста Малаев

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
сайт Миротворец ДНР террористы "ДНР"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Последователь русского мира. В Украине и так много русскоговорящих, в Сирию надо русский мир нести.
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