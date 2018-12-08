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ВСУ подавили вражеский огонь на Донбассе: один боец пал в бою

4.4тЧитать материал на украинском

В пятницу, 7 декабря, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако полностью контролируемой.

В ходе боевых действий ранения получили двое украинских защитников, один из них — смертельное, сообщает пресс-центр ООС. По данным разведки, двое оккупантов были ранены, еще двух уничтожили.

Так, российские оккупанты 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям наших войск. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Авдеевка, Водяное, Пески, Опытное, Тарамчук, Чермалык, Богдановка, Гнутово и Водяное, что на Приазовье.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

РБК

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на одном из направлений зафиксировано активность вражеского снайпера.

ВСУ подавили вражеский огонь на Донбассе: один боец пал в бою

Кроме того, оккупанты применили вооружение БМП вблизи Зайцевого, что на горловском направлении, и Опытного — на донецком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ЛНР" обнародовали очередной несуразный фейк о "зверствах" Вооруженных сил Украины.Так, они заявили, что украинские бойцы якобы самовольно захватывают школы, детсады и больницы на мирной территории Донбасса для обустройства там своих казарм.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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бандерка стёпка
бандерка стёпка
пал в бою , но отряд не заметил потери бойца , сотни , нет тысячи чубатых киборгов оторвут свои жопы от компов и побегут в военкомат, шобы за тышувдень , наложив полные штаны бороться с ахресором которого нет и если повезёт не быть взорванным миномётом Молот , вернувшись домой с корочкой ООС , воин свита будет выброшен поджопником из очередной маршрутки ! слава украини !
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Старинов Илья
Старинов Илья
Очередное подразделение воображаемых российских войск доблестно переможено сильнейшей армией цеевропы.Троекратный сухес, панове
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Какие то однообразные новости, в которых потери российских оккупантов неизменно превосходят потери военов света. Редкий случай сообщений о гибели очередного борцуна с женщинами и детьми. Как правило на фоне уничтоженных бронетанково - бурятских дивизий РФ, 2-3 легких ранений в жопу. Почему подавляющее число ранений у чубатых в седалещное место -хохлы так и не задумываются.
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