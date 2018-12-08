ВСУ подавили вражеский огонь на Донбассе: один боец пал в бою

В пятницу, 7 декабря, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако полностью контролируемой.

В ходе боевых действий ранения получили двое украинских защитников, один из них — смертельное, сообщает пресс-центр ООС. По данным разведки, двое оккупантов были ранены, еще двух уничтожили.

Так, российские оккупанты 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям наших войск. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Авдеевка, Водяное, Пески, Опытное, Тарамчук, Чермалык, Богдановка, Гнутово и Водяное, что на Приазовье.

Война на Донбассе РБК

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на одном из направлений зафиксировано активность вражеского снайпера.

Кроме того, оккупанты применили вооружение БМП вблизи Зайцевого, что на горловском направлении, и Опытного — на донецком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ЛНР" обнародовали очередной несуразный фейк о "зверствах" Вооруженных сил Украины.Так, они заявили, что украинские бойцы якобы самовольно захватывают школы, детсады и больницы на мирной территории Донбасса для обустройства там своих казарм.