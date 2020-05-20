ВСУ героически отбили атаку российских войск на Донбассе: враг считает потери

Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз прибегли к обстрелам позиций Объединенных сил на Донбассе 19 мая, за что сами и поплатились.

По данным разведки, наши воины ранили трех российских оккупантов. В то же время потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Известно, что противник традиционно обстрелял ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

В частности, по украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Богдановки, Красногоровки, а также дважды у населенных пунктов Тарамчук и Водяное противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

А все нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг осуществлял с использованием запрещенного вооружения:

дважды возле Новотошковского – из минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин;

рядом с Крымским – тоже с 120-мм минометов – 15 мин;

неподалеку Орехово – 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также с крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 19 мая mediarnbo.org

"На все случаи агрессивных действий российских наемников подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что уже с начала этих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вели огонь из 120 мм минометов недалеко Красногоровки и дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие возле Богдановки.

К счастью, потерь среди украинских защитников в результате этих обстрелов нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты и их наемники активизировались у Новоголуганського на Донбассе. Они начали вести разведку боем с помощью снайперов и стрелков. По словам украинских защитников, так захватчики пытаются выявить боевой потенциал ВСУ и демаскировать их позиции.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!