ВСУ дали бой войскам России на Донбассе: у врага большие потери

За прошедшие сутки, 24 мая, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к массированной атаке на Донбассе и 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил, однако получили мощный отпор.
По данным разведки, воины ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили. При этом ни один украинский защитных не пострадал, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.
Отмечается, что противник применял для обстрелов запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Война на Донбассе
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил восемь обстрелов:
в окрестностях Каменки – из 122-мм артиллерийских систем;
рядом с Авдеевкой – из минометов 82-го калибра, выпустив 20 мин, а также с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
возле Красногоровки – с 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новотроицкого и трижды у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
вблизи Водяного – из минометов 120 мм и 82 мм, выпустив 13 мин.
Четыре обстрела захватчиков было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
дважды у Орехово – из 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
дважды неподалеку Новолуганского – со ствольной артиллерии 122 калибра, выпустив 30 снарядов, а также из минометов 120-го и 82-го калибров – 26 боеприпасов.
Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 24 мая
mediarnbo.org
"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили вражескую активность. Украинские воины всегда готовы предоставить врагу адекватный и неотвратимый ответ", – говорится в сообщении штаба ООС.
В то же время с начала этих суток российские вооруженные формирования вновь нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески они вели огонь из минометов 120-го калибра, а у Марьинки – со станковых противотанковых гранатометов.
За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
Как повидоляв OBOZREVATEL:
23 мая российские оккупанты на Донбассе ранили одного украинского защитника и открывали огонь 11 раз. Однако ВСУ удалось усмирить оккупантов, уничтожив 4 их наемников и ранив еще 7.
Также российские террористы на Донбассе осуществили артиллерийский обстрел домов мирных жителей вблизи линии соприкосновения.
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