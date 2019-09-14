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14 сентября • обновлено в 18:06
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"Бандос из 90-х и долларовый миллионер": всплыли скандальные факты об убитом Захарченко

3.1т Читать материал на украинском

Ликвидированный экс-главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко еще до начала войны на Донбассе был контрабандистом и успел сколотить себе на этом капитал в миллионы долларов.

После начала российской оккупации он устраивал вооруженные разборки с другими террористами в ходе дележа этих денежных потоков. Об этом рассказал российский пропагандист, который посещал Донбасс в 2014 году, пишет Lenta.ru.

"Захарченко был человек специфический. На момент начала войны он уже был долларовый миллионер, занимался контрабандой угля. Потом он жестко разругался с Ходаковским (Александром, экс-главарем "ДНР". – Ред.), вплоть до перестрелок его личного батальона "Оплот" и "Востока" Ходаковского. А первое время они нормально так дружили", –рассказывает анонимный рупор Кремля.

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Александр Захарченко

Александр Захарченко

"Факты"

"Самый главный вопрос, который всех интересует: зачем Захарченко понадобилось впрягаться в эту войну, если у него и без нее было столько денег? Я не знаю. По типажу Захарченко – обычный бандос из 1990-х", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ликвидации главаря "ДНР" Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы. Такую версию озвучил одиозный террорист Игорь Гиркин (Стрелков). В этой связи он исключил причастность к убийству украинских спецслужб, отметив, что не верит в "официальные" версии стороны "ДНР".

Напомним, российский писатель, бывший террорист "ДНР" Захар Прилепин заявил, что навсегда покинул ряды оккупантов Донбасса из-за того, что захваченная территория превратилась в подобие очередного региона России, где попросту начался дележ бизнеса.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
Тег
ДНР
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