Убили и вывезли "Уралом": всплыли новые факты о самосудах в рядах "Л/ДНР"

В сети появились фото убитых террористов "Л/ДНР" Егора Кучерова ("Грека"), Владимира Тимочкина ("Заката") и Дениса Трухина, а также детали их ликвидации сослуживцами.

О них в собственных пабликах рассказали сами оккупанты. Соответствующие скриншоты опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"10.12.19 Кучеров "Грек" Егор сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убит сослуживцем с позывным "Самурай" на позициях", – напомнил он.

Террорист Егор Кучеров ("Грек") Telegram-канал Анатолия Штирлица

Террорист Егор Кучеров ("Грек") Telegram-канал Анатолия Штирлица

Террористы раскрыли детали убийства боевика "Грека" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Данные о ликвидированном террористе Telegram-канал Анатолия Штирлица

В частности, террористы в открытых комментариях признались, что самосуд над военным преступником совершил его "начальник". Тело в спешном порядке увезли с позиций террористов и захоронили. "Убили и вывезли "Уралом", – рассказывают боевики.

Напомним, убийство террориста "Грека" произошло в середине декабря. Его расстреляли на глазах у остальных оккупантов прямо на позиции за "нарушение военной дисциплины" и пригрозили, что та же участь может постигнуть каждого.

Кроме того, стало известно о еще одном убийстве "ДНРовцами" собственного боевика – командира инженерного взвода группировки "Призрак" Владимира Тимочкина "Заката" из Татарстана (Россия).

В скриншотах, обнародованных Штефаном, сторонники оккупантов отмечают, что главари "ДНР" пытались возложить ответственность за смерть Тимочкина на снайперов ВСУ. Однако реальной причиной его гибели стало ранение из пистолета ТТ 9 января. Убийство также совершили сослуживцы наемника. Отметим, что убитый террорист числился в базе сайта "Миротворец".

Террориста Владимира Тимочкина "Заката" убили его сослуживцы Telegram-канал Анатолия Штирлица

Террорист Владимир Тимочкин "Закат" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Владимир Тимочкин "Закат" из батальона "Призрак" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Данные о наемнике из Татарстана Telegram-канал Анатолия Штирлица

Такая же участь постигла и террориста "ЛНР" Дениса Трухина, который также есть в базе "Миротворца".

"Был застрелен 13 января братушаней на позициях. Российское оккупационное командование старается обвинить подразделение ОС в обстреле. Но калибр 9 мм на такое расстояние не стреляет", – написал Штефан.

Оккупант Денис Трухин Telegram-канал Анатолия Штирлица

Страница Трухина в соцсети Оккупант Денис Трухин

Оккупант Денис Трухин Telegram-канал Анатолия Штирлица

Оккупант Денис Трухин Telegram-канал Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 сентября 2019 года на Донбассе убили снайпера "ДНР" Андрея Куцкого. 39-летний боевик с позывным "Скрипач" был родом из Одессы, воевал против Украины с 2015 года.

Выяснилось, что ликвидированный на Донбассе террорист "Скрипач" ранее был награжден секретным орденом за убийства украинцев.

Кроме того, стало известно, что его также ликвидировали террористы "ДНР" с целью ограбления после смерти.

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