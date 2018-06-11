Вскрылся "австрийский" нюанс о киллере, напавшем на Окуеву

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев встречался с Артуром Кринари, покушавшимся на добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Этот факт он подтвердил OBOZREVATEL, комментируя заявление Осмаева.

По словам Осмаева, Кринари встречался с Ильей Пономаревым под видом журналиста. "Известно, что подсудимый несколько раз встречался с экс-депутатом Госдумы РФ, Ильей Пономаревым под видом журналиста", - сказал он.

Пономарев подтвердил факт встречи с Артуром Кринари, но в то же время уточнил, что тот представился не журналистом, а австрийским бизнесменом. "Подтверждаю. Только не журналиста, а австрийца-бизнесмена, советника Ложкина" (бывшего главы администрации президента России. – Ред.), - сказал оппозиционер.

Других подробностей Илья Пономарев изданию OBOZREVATEL не сообщил.

Напомним, на суде по делу о покушении на Адама Осмаева и Амину Окуеву в июне 2017 года зачитали обвинительный акт. В нем мотивом покушения была названа личная неприязнь.

Напомним также, в июне 2017 года в Киеве, на Подоле, совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. 30 октября 2017 года в результате диверсионного нападения под Киевом в поселке Глеваха Амина Окуева погибла.