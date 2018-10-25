''Всех запугали и купили!'' В сети разгорелся новый скандал из-за кровавой бойни в Керчи

Очевидцы массового расстрела и взрыва в политехническом колледже в оккупированной Керчи (Крым) умалчивают ситуацию о случившемся, потому что их якобы запугали.

Как сообщается в Twitter "RoksolanaToday&Крым" со ссылкой на анонимные источники, "людей просто купили".

"Неужели всех запугали и купили, что они не могут сказать правды о перилах, о людях в масках, о тех, кто стрелял. Моя версия такая – парня и его сообщников просто подставили, сказав им, что это просто учения, и ребята думали, что все не по-настоящему, но как только все началось, и они поняли, что все - серьезно, то их убрали", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что кто-то в городе молчит, потому что ему придет конец, если начнет говорить.

"Жаль, что вас запугали, жаль, что все повесили на парня, который, очевидно, не знал, что его на такое заведут", - отмечается в посте.

Керчь теракт

Жаль и страшно...

Что еще будет...

жуткое совершенно pic.twitter.com/pJHBli88mM — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 25 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.