Всех эвакуировали: в Харькове массово "заминировали" больницы

В Харькове полиция провела масштабную проверку медицинских учреждений после нескольких сообщений о "минировании".

Об этом сообщает пресс-центр областного управления Нацполиции, где уточняется, что информация о взрывчатке во всех больницах поступила еще 14 июня.

"Специалисты осмотрели более 130 тыс. кв. метров помещений и более 116 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 58 граждан. При обследовании 38 медицинских учреждений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", – рассказали в ведомстве.

В Харькове "заминировали" больницы

По данным фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258 УК (теракт). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Проверка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 5 июня неизвестные сообщили о минировании Института рака. Эвакуировать пациентов пришлось прямо на каталках. Также неизвестные сообщили о якобы минировании всех заведений McDonald's.

Через день неизвестный сообщил о заминировании более чем 20 разных объектов. Среди них – детские садики, кафе и больницы.

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