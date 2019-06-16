ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Всех эвакуировали: в Харькове массово "заминировали" больницы

1.3тЧитать материал на украинском

В Харькове полиция провела масштабную проверку медицинских учреждений после нескольких сообщений о "минировании".

Об этом сообщает пресс-центр областного управления Нацполиции, где уточняется, что информация о взрывчатке во всех больницах поступила еще 14 июня.

"Специалисты осмотрели более 130 тыс. кв. метров помещений и более 116 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 58 граждан. При обследовании 38 медицинских учреждений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", – рассказали в ведомстве.

В Харькове "заминировали" больницы

В Харькове "заминировали" больницы

Новости
В центре Киева прогремел мощнейший взрыв: все подробности

По данным фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258 УК (теракт). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Проверка

Проверка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 5 июня неизвестные сообщили о минировании Института рака. Эвакуировать пациентов пришлось прямо на каталках. Также неизвестные сообщили о якобы минировании всех заведений McDonald's.

Через день неизвестный сообщил о заминировании более чем 20 разных объектов. Среди них – детские садики, кафе и больницы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаХарьков
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Онижедети развлекаются.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel