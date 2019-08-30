"Всадил нож!" Суд отпустил "беркутовца", который избивал людей на Майдане

В пятницу, 30 августа, Днепровский районный суд Киева оправдал экс-бойца "Беркута" Андрея Хандрыкина, который обвинялся в избиении и пытках активистов Евромайдана.
"Беркутовца" обвиняли в жестоком избиении возле стадиона имени Лобановского ("Динамо") 20 января 2014 года в столице, передает "Громасьдке".
Сообщалось, что бойцы "Беркута" сбросили с колонны стадиона и избили двух активистов – Владислава Цилицкого и Михаила Нискогуза. 23-летнего Цилицкого избили до потери сознания, а 17-летнего Нискогуза раздели догола на морозе и всадили ему нож в бедро.
"Мой подзащитный не сбрасывал людей с колоннады. Кроме того, я хочу вам сообщить, что пострадавших вообще не сбрасывали с колоннады. Если бы вы знали конструкцию, которая там была, там невозможно никого сбросить", – заявлял на суде адвокат Валентин Рыбин.
По итогу рассмотрения судебного дела Хандрыкина признали невиновным.
"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрыкина – Ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным", – зачитала оправдательный приговор судья Оксана Бирса.
Отметим, что самого подсудимого в момент вынесения приговора не было. После вынесения решения суда прокурор Игорь Иванцов, что будет подана апелляция.
Андрей Хандрыкин
Громадське
"Я считаю, что это решение нужно оспаривать, и мы будем готовить апелляцию после совещания с главным прокурором группы прокуроров по этому делу", – подчеркнул Иванцов.
Отметим, что на данный момент Хандрыкин является сотрудником харьковской полиции.
Кроме Хандрыкина в этом деле фигурируют еще двое бывших беркутовцев – Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые после объявления им о подозрении сбежали в Россию.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший боец "Беркута" попал в список по обмену между Украиной и РФ.
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