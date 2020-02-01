Враг затаился на Донбассе: наемники Путина резко сменили тактику

В пятницу, 31 января, вооруженные формирования Российской Федерации затаились на Донбассе: они 8 раз нарушили режим прекращения огня (весь январь при этом точились кровавые бои).

Потерь среди украинских военных в результате атак в этот день нет, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Обстрелы в ООС Прямой

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: близ Широкиного, Старогнатовки, Авдеевки, Лебединского и Васильевки.

Карта mediarnbo.org

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского и Новолуганского.

С начала текущих суток, 1 февраля, обтрелы еще не наблюдались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе 2020 года российские террористы на Донбассе потеряли около 30 человек убитыми, более полусотни ранеными, а также лишились множества военной техники.

За 2019 год российские оккупанты Донбасса понесли огромные потери живой силы и техники. Счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек, а уничтоженной техники – за 100 единиц.

Украинские защитники, которые обороняют Новотошковское (Луганская область), рассказали, что террористы регулярно прячутся за спинами мирного населения из-за трусости.

Недавно наемники России в Марьинке выпустили перед собой в качестве отвлекающего маневра маленькую девочку, а сами спрятались, обстреливая военных Вооруженных сил Украины.

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