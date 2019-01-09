Вплоть до кровопролития: Гай заявил о возможной провокации России 10 января

Кремль может устроить кровопролитную провокацию, собрав прихожан в Святогорской лавре, что на Донеччине.

Россия намеренно соберет людей 10 января, тем самым спровоцировав дальнейший конфликт в Украине. Такое мнение в эфире "Прямого" высказал волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай.

"Сейчас стоит вопрос ближайших чисел. 10 января, возможно, сбор в Святогорской лавре, которая лаврой никогда не была, а это Янукович самовольно предоставил ей такой статус. И все боятся, чтобы не было какого-то кровопролития", – отметил он.

Святогорская лавра Сегодня

Также Гай добавил, что не стоит бояться политизации вокруг церквей в Украине.

"Потому что РФ уже политизирует этот вопрос и будет использовать его и на выборах, вмешиваться в выборы, в которые они вмешивались в США, в Черногории были попытки сделать перевороты. И, в принципе, все специалисты по безопасности сходятся на том, что в Украине будет попытка социально-политической дестабилизации. В частности, будет играть карта церкви. Поэтому бояться, что проукраинские политики будут политизировать как-то это вопрос или неправильно использовать ... Ну, если не мы - тогда Россия", – подчеркнул волонтер.

Гай акцентировал, что Россия уже сейчас пытается использовать церковный вопрос как пропаганду.

Ранее сообщал, что Россия для нагнетания ситуации в Украине и дальнейших провокаций может убить одного из одиозных священников УПЦ МП.