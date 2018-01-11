Вовремя спохватились: на Житомирщине строители спасли ребенка от педофила

В Житомирской области строители спасли 9-летнюю девочку от педофила.

Об этом сообщает ТСН.

Четверо мужчин, которые работали на крыше, случайно увидели подозрительного молодого человека с ребенком и решили убедиться, что девочке ничего не угрожает. Сначала рабочие думали, что отец гуляет с дочкой, но когда прохожий скрылся в кустах, они бросились на помощь девочке.

"Минуты две-три, из кустов никто не выходил. Ребята сразу побежали посмотреть, потому что в голову сразу лезет – ничего хорошего не может быть", - рассказал Леонид Иванов.

В кустах строители увидели мужчину с расстегнутыми брюками, тот попытался убежать. "Я забежал, отбросил его, он хотел убежать – его повалил", - рассказал Богдан Лосинский.

Педофил не успел надругаться над ребенком, но девочка все равно была напугана. Строители позвонили в полицию, а затем и родителям девочки.

Задержанным оказался 26-летний летний местный житель, который ранее уже был осужден за ограбление. Он схватил девочку прямо на улице, закрыл ее рот, чтобы не кричала, и за считанные минуты затащил ребенка в заросли.

Педофил пребывает под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Обозреватель", недавно на Херсонщине на жутком преступлении поймали педофила.